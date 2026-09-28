Что известно о атаке на завод

Пострадавших в результате вражеской атаки нет, что сообщила членкиня Рады директоров фармацевтической компании Екатерина Загорий.

Екатерина Загорий Член Рады директоров фармацевтической компании Трудно привыкнуть к мысли, что место, куда люди каждый день приходят работать и производить лекарства для других людей, снова становится мишенью. Спасибо всем, кто сегодня пишет и звонит. Мы видим каждое сообщение, даже если не можем ответить каждому.

Екатерина Загорий также обратилась к украинцам с просьбой:

не публиковать фото и видео;

не описывать повреждения;

не приводите подробностей.

Давайте не будем помогать врагу оценивать результат его ударов. Сегодня главное, что все живы. А обо всем остальном – молчание,

– отметила Загорий.

Напомним, что под ударом врага также оказался медицинский центр "Добробут". Сейчас там уже работают спасатели.

В частности, завод "Дарница" россияне уже атаковали ранее. Последняя такая атака произошла 26 сентября.

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Первый удар завод получил еще 23 сентября. Тогда компания также не сообщила о последствиях российской атаки.