Что известно о атаке на завод
Пострадавших в результате вражеской атаки нет, что сообщила членкиня Рады директоров фармацевтической компании Екатерина Загорий.
Трудно привыкнуть к мысли, что место, куда люди каждый день приходят работать и производить лекарства для других людей, снова становится мишенью. Спасибо всем, кто сегодня пишет и звонит. Мы видим каждое сообщение, даже если не можем ответить каждому.
Екатерина Загорий также обратилась к украинцам с просьбой:
- не публиковать фото и видео;
- не описывать повреждения;
- не приводите подробностей.
Давайте не будем помогать врагу оценивать результат его ударов. Сегодня главное, что все живы. А обо всем остальном – молчание,
– отметила Загорий.
Напомним, что под ударом врага также оказался медицинский центр "Добробут". Сейчас там уже работают спасатели.
В частности, завод "Дарница" россияне уже атаковали ранее. Последняя такая атака произошла 26 сентября.
Первый удар завод получил еще 23 сентября. Тогда компания также не сообщила о последствиях российской атаки.