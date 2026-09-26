Об этом сообщили в компании.

Что известно об атаке?

Утром 26 сентября российские войска вновь провели атаку на производственные мощности фармацевтической компании "Дарница" в Киеве. В компании подтвердили факт удара и подчеркнули, что пострадавших нет.

Представители предприятия попросили украинцев не публиковать фото и видео с места атаки.

Просим, как и в прошлый раз, соблюдать информационное молчание. Не публикуйте фото и видео, не описывайте места и последствия удара, не добавляйте подробностей в комментариях,

– говорится в сообщении компании.

В "Дарнице" пояснили, что такая информация может помочь российским военным оценить результаты атаки.

Это уже не первая атака России на производственные мощности фармацевтической компании. 23 сентября "Дарница" также сообщала об ударе по предприятию в Киеве и просила не разглашать подробности о повреждениях. Директор совета директоров Екатерина Загорий отметила, что комментировать подробности повреждений в результате российского удара пока не будет из соображений безопасности.

Впрочем, представительница фармкомпании сообщила, что погибших среди работников завода нет.

Ранее производственные мощности компании также пострадали в результате российской атаки на Киев в июне. Тогда в "Дарнице" сообщали, что среди работников не было погибших или раненых.