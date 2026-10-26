Трамп відкрив Росії шлях: НПЗ різко нарощують виробництво дизеля

Російські нафтопереробні заводи у жовтні почали швидко нарощувати виробництво дизеля. Це сталося після того, як влада дозволила експортні квоти в межах домовленостей зі США щодо постачання пального на американський ринок.

Чому НПЗ збільшують виробництво

Трейдери зазначають, що з 1 жовтня російська влада почала роздавати винятки з чинної заборони на експорт дизельного пального, пише Reuters.

До цього після запровадження заборони на експорт у серпні російські нафтові компанії були змушені скорочувати виробництво, орієнтуючись передусім на внутрішній попит:

У першій половині жовтня виробництво дизеля в Росії падало до 160 тисяч тонн на добу;

на добу; Однак після запровадження нових квот воно підскочило до 180 тисяч тонн.

Куди Росія відправлятиме пальне

Водночас у жовтні внутрішнє споживання дизеля в Росії зазвичай знижується приблизно до 140 тисяч тонн на добу. Серед сезонних причин джерела називають завершення збору врожаю та закінчення літнього автомобільного сезону.

За нинішніх обсягів виробництва Москва матиме для експорту щонайменше 40 тисяч тонн дизеля на добу. Це понад 1 мільйон тонн на місяць, які принесуть агресорці додаткові валютні надходження.

Втім, частину цього обсягу Росії доведеться спрямувати до сусідніх країн. За оцінками, такі поставки можуть сягати 200 – 300 тисяч тонн.

Співрозмовники агентства очікують, що російська влада збереже загальну заборону на експорт, але використовуватиме квоти для контролю за обсягами поставок.

Уряд стежитиме за внутрішнім ринком і змінами у виробництві,

– зазначили джерела.

Наразі ж, за даними систем відстеження LSEG, перший танкер під прапором Мальти 23 жовтня вже повіз 40 тисяч тонн російського дизеля до Нью-Йорка.

Чому Росія постачає дизель США

Нагадаємо, президент Дональд Трамп ще 9 жовтня заявив, що російський диктатор Володимир Путін погодився на масштабну угоду, за якою Росія постачатиме дизель до США та на світові ринки. Водночас Вашингтон тимчасово послабив санкції щодо російського пального.

За словами Трампа, Росія мала негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизеля. Ще 500 тисяч тонн планувалося поставити у листопаді, після чого – ще 1 мільйон тонн. Додатково Москва може поставити до 3 мільйонів, якщо російські НПЗ витримають таке навантаження.