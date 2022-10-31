Після виходу Росії із "зернової угоди" ціни на кукурудзу та пшеницю стрімко зросли

На раптовий ріст вартості зерна та пшениці у світі вплинуло оголошення Росією припинення участі у "зерновій угоді". За вихідні ціни досягли двотижневого максимуму.

Ціни на кукурудзу та пшеницю зросли

Ф’ючерси на пшеницю та кукурудзу, що торгуються в Чикаго, підскочили у понеділок вранці на 5,5 відсотка – з 8,2 до 8,7 долара за бушель. Це найвищі ціни за останні 18 днів. Контракти на кукурудзу за вихідні зросли на 2,4% – з 6,76 до 6,99 долара за бушель.

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Ф'ючерс – це договір чи контракт, який зазначає, що продавець зобов'язаний постачати покупцю базовий актив за обумовленою ціною та у конкретні терміни.

Хто найбільше відчує зростання цін

Різке підвищення цін вдарить по бідних країнах Африки та Азії. Міжнародний комітет порятунку повідомляв, що у разі, якщо експорт українського зерна не вдасться налагодити, це може мати "катастрофічні наслідки" для постачань продовольства.

Очікується, що рішення Росії підтримає світові ціни на рослинні олії, оскільки воно загрожує експорту української соняшникової олії в ключові країни, включаючи Індію, яка є найбільшим імпортером.

Вихід Росії з "зернової угоди"

29 жовтня Росія заявила про припинення своїх зобов'язань у рамках "зернової угоди".

За словами агресорки, причина такого кроку – "теракт проти кораблів Чорноморського Флоту та цивільних суден" у Севастополі, внаслідок яких пошкоджено кілька російських кораблів-носіїв "Калібрів".

Проте, відомо, що блокування Росією українських суден почалося ще у вересні. За словами Володимира Зеленського, Від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом.

, раніше ми повідомляли , що поновлення "зернової угоди" може стати ключовим питанням для обговорення на саміті, що відбудеться 15 – 16 листопада. Світові політологи очікують, що лідери держав намагатимуться домовитися з Путіним про продовження угоди для того, щоб уникнути продовольчої кризи у світі.

Експорт українського зерна продовжується

Попри вихід Росії з "зернової угоди", сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тисячі тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня погодили ООН і Туреччина.

Прохід до українських портів під завантаження дозволений 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію за участі всіх сторін, включаючи представників Росії. Найближчим часом представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України.

При цьому представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "зернової ініціативи". Очікується, що це питання може обговорюватись на майбутньому саміті G20.