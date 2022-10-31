После выхода России из "зернового соглашения" цены на кукурузу и пшеницу стремительно выросли

На внезапный рост стоимости зерна и пшеницы в мире повлияло оглашение Россией прекращения участия в "зерновом соглашении". За выходные цены достигли двухнедельного максимума.

Цены на кукурузу и пшеницу выросли

Фьючерсы на пшеницу и кукурузу, торгуемые в Чикаго, подскочили в понедельник утром на 5,5 процента – с 8,2 до 8,7 доллара за бушель. Это самые высокие цены за последние 18 дней. Контракты на кукурузу за выходные выросли на 2,4% – с 6,76 до 6,99 доллара за бушель.

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Фьючерс – это договор или контракт, указывающий, что продавец обязан поставлять покупателю базовый актив по оговоренной цене и в конкретные сроки.

Кто больше всего ощутит рост цен

Резкое повышение цен отразится на бедных странах Африки и Азии. Международный комитет спасения сообщал, что в случае если экспорт украинского зерна не удастся наладить, это может иметь "катастрофические последствия" для поставок продовольствия.

Ожидается, что решение России поддержит мировые цены на растительные масла, поскольку оно угрожает экспорту украинского подсолнечного масла в ключевые страны, включая Индию, являющуюся крупнейшим импортером.

Выход России из "зернового соглашения"

29 октября Россия заявила о прекращении своих обязательств в рамках "зернового соглашения".

По словам агрессорки, причина такого шага – "теракт против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов" в Севастополе, в результате которых повреждены несколько российских кораблей-носителей "Калибров".

Однако известно, что блокирование Россией украинских судов началось еще в сентябре. По словам Владимира Зеленского, с сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту.

, ранее мы сообщали , что возобновление "зернового соглашения" может стать ключевым вопросом для обсуждения на саммите, который состоится 15 – 16 ноября. Мировые политологи ожидают, что лидеры государств постараются договориться с Путиным о продлении соглашения для того, чтобы избежать продовольственного кризиса в мире.

Экспорт украинского зерна продолжается

Несмотря на выход России из "зернового соглашения", сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов из 354,5 тысяч тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября согласовали ООН и Турция.

Проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию с участием всех сторон, включая представителей России. В ближайшее время представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп по проверке 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины.

При этом представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения по полноценной реализации "зерновой инициативы". Ожидается, что этот вопрос может обсуждаться на предстоящем саммите G20.