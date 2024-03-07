Дві країни відмовилися допомагати Росії обходити нафтові санкції

Десятки нафтових танкерів, які використовувала Росія, останніми тижнями припинили плавати під прапорами Ліберії та Маршаллових Островів. Це сталося після того, як Сполучені Штати посилили заходи санкцій щодо суден, пов'язаних з цими реєстрами,

Під чужими прапорами

Цей зсув відображає тісні відносини між США та компаніями, які "керують прапорами" Ліберії та Маршаллових Островів, і які мають штаб-квартири не у своїх країнах, а у Вірджинії, в межах юрисдикції застосування санкцій США.

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Експерти з енергетики вважають, що те, що Росія багато користувалася певними прапорами для своїх кораблів у минулому, може створити проблеми зараз. Ці кораблі ризикують зіткнутися з проблемами через санкції, навіть якщо вони змінять свій прапор на інший.

! Торгові кораблі повинні бути зареєстровані під прапором країни, щоб дотримуватися міжнародних правил безпеки та захисту природи.

Автори зазначають, що з жовтня 2023 року уряд США почав застосовувати санкції до 41 нафтового танкера, які порушили ліміти на ціни російської нафти. З них 24 плавали під прапором Ліберії, один під прапором Маршаллових Островів, а решта — під прапором Габону.

Міністр транспорту Габону Лоїк Мудума підтвердив Reuters, що багато танкерів нещодавно перейшли з ліберійського реєстру до Габону і сказав, що країна виключить їх, якщо виявиться, що вони займаються нелегальною діяльністю.

! Раніше один з терміналів у Туреччині відмовився приймати нафту з Росії. За інформацією журналістів, загрози Сполучених Штатів застосувати санкції до фінансових організацій, які мають ділові стосунки з Росією, спричинили зниження активності торгівлі між Туреччиною та Росією.

Також 13 лютого стало відомо про блокування Росією частини свого нафтового флоту для перевезень. Це призвело до збільшення вартості перевезення нафти та падіння цін на російську нафту через нездатність Кремля впоратися з ситуацією.