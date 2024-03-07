Як раніше зазначив військовий експерт Петро Черник, якщо йти за тим типом бойових дій, які росіяни ведуть зараз, то ще мінімум 2 – 3 роки в них є твердого запасу. При високій ціні на нафту, газ, золото і решту ресурсів.

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Скільки Росія ще воюватиме

За даними литовських спецслужб, Росія матиме достатні ресурси для ведення війни проти України із нинішньою інтенсивністю, вірогідно, принаймні щонайменше два роки.

Ба більше, наразі повідомляється, що таку здатність країні-агресорці забезпечують високі ціни на нафту, а також ухилення від міжнародних санкцій та ті чи інші державні інвестиції.

Зокрема, у спільному звіті Департаменту контррозвідки Державної безпеки та Служби військової розвідки та безпеки Литви зазначається, що Росія реформувала та зміцнила сильно "пошарпану" у ході бойових дій в Україні армію у 2023 році.

Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність,

– йдеться у повідомленні.

Водночас держава-терорист перебуває на шляху до розширення військового потенціалу вздовж свого кордону з країнами НАТО.

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