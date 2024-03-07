Как ранее отметил военный эксперт Петр Черник, если идти по тому типу боевых действий, которые россияне ведут сейчас, то еще минимум 2 – 3 года у них есть твердого запаса. При высокой цене на нефть, газ, золото и остальные ресурсы.

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Сколько Россия еще будет воевать

По данным литовских спецслужб, Россия будет иметь достаточные ресурсы для ведения войны против Украины с нынешней интенсивностью, вероятно, по крайней мере минимум два года.

Более того, сейчас сообщается, что такую способность стране-агрессору обеспечивают высокие цены на нефть, а также уклонение от международных санкций и те или иные государственные инвестиции.

В частности, в совместном отчете Департамента контрразведки Государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности Литвы отмечается, что Россия реформировала и укрепила сильно "потрепанную" в ходе боевых действий в Украине армию в 2023 году.

Москва способна оценить полученные уроки и повысить свою боеспособность,

– говорится в сообщении.

В то же время государство-террорист находится на пути к расширению военного потенциала вдоль своей границы со странами НАТО.

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