Как ранее отметил военный эксперт Петр Черник, если идти по тому типу боевых действий, которые россияне ведут сейчас, то еще минимум 2 – 3 года у них есть твердого запаса. При высокой цене на нефть, газ, золото и остальные ресурсы.
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Сколько Россия еще будет воевать
По данным литовских спецслужб, Россия будет иметь достаточные ресурсы для ведения войны против Украины с нынешней интенсивностью, вероятно, по крайней мере минимум два года.
Более того, сейчас сообщается, что такую способность стране-агрессору обеспечивают высокие цены на нефть, а также уклонение от международных санкций и те или иные государственные инвестиции.
В частности, в совместном отчете Департамента контрразведки Государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности Литвы отмечается, что Россия реформировала и укрепила сильно "потрепанную" в ходе боевых действий в Украине армию в 2023 году.
Москва способна оценить полученные уроки и повысить свою боеспособность,
– говорится в сообщении.
В то же время государство-террорист находится на пути к расширению военного потенциала вдоль своей границы со странами НАТО.
Путин заявил об укреплении российских группировок возле НАТО: главное
- В конце февраля российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует серьезно укрепить группировку вооруженных сил России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- Кроме того, во время своего послания к Федеральному собранию он также добавил, что якобы "без сильной России прочный миропорядок невозможен", а "русофобия лишает разума".
- Более того, Путин даже высказался относительно предложения французского лидера Эммануэля Макрона отправить в Украину военных НАТО. По этому поводу у циничного главы Кремля тоже стала практика, поскольку он снова прибегнул к своим угрозам.
- По его словам, в России якобы "помнят судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты" на территорию страны-агрессора. Но теперь "последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".