В то же время Украина в 2023 году, несмотря на все сложности, имела немало достижений на поле бои. О главных из них и много интересного рассказал 24 Каналу военный эксперт Петр Черник.

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Каким был 2023 год на поле боя

Ближе к концу этого года все больше западных изданий выходят с негативными для Украины статьями о наших военных итогах 2023-го и перспективах на 2024 год. Больше всего критикуются результаты украинского контрнаступления. В то же время бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес считает, что сами западные партнеры виноваты в неудачных результатах контрнаступления ВСУ. Так какой ваш главный итог 2023 года и какие выводы из него мы должны сделать?

Все что скажу, это будет исключительно моя персональная позиция и мой собственный взгляд. Я, конечно, могу ошибаться и никоим образом не апеллирую к какой-либо истинности. На мой взгляд, мы все-таки добились результата. Я не считаю, что наше контрнаступление абсолютно неудачно.

Действительно, мы где-то имели психологический эффект осени прошлого года, когда очень быстро и качественно сумели снизить оккупированные наши территории. Особенно во время Харьковской операции, которая была молниеносной и решительной. Затем во время Херсонской, которая была несколько продолжительнее – где-то в пределах 4 месяцев. Но все же большие территории были освобождены.

Где-то в этом психологическом эффекте мы и зашли в 2023 год. И считали, что нам снова удастся освободить огромные территории. К сожалению, этого не произошло в части освобождения территорий, но в части, по уничтожению нашего противника, особенно артиллерийской его составляющей, – мы показали беспрецедентные результаты с мая по сентябрь. А в сентябре был самый высокий коэффициент – уничтожили 947 пушек.

Мы уничтожили более 3 600 единиц этой техники. Если разделить на 72, то получится больше, чем 50 бригад, потому что именно в 72 ствола комплектуется штатная бригада. Более того, если суммировать по личному составу, то только за один ноябрь 28 тысяч 850 человек (количество российских оккупантов, которых ликвидировали ВСУ – 24 Канал).

Это почти вдвое больше, чем Советский Союз потерял за 10 лет в войне в Афганистане в 1979 – 1989 годах, где, наверное, произошел такой своеобразный технический сбой. Я полностью разделяю точку зрения генерала Бена Ходжеса, что без преимущества в воздухе получить такие серьезные результаты, как большое освобождение территории, – практически невозможно.

Хотя опять-таки в линии Суровикина ВСУ прорубили большой плацдарм – это довольно серьезно. Дошли практически до третьей линии, начали очерчивать плацдарм на левом берегу Херсонщины – это тоже результат.

Однако стою на позиции, что реально ход этой войны изменит большое количество авиации. Подчеркиваю, большое, не 60 машин, а хотя бы 180 – полноценные 4 авиационных полка и большое количество дальнобойных ракет – не 10 – 20 ATACMS или Storm Shadow, а хотя бы тысяча.



Нам нужно гораздо больше ракет типа Storm Shadow / Getty Images

Они есть на складах у американцев и если бы это все умножилось на действительно качественный РЭБ, на большое количество дальнобойных беспилотных систем, которые бы работали по их территории, прежде всего по железной дороге, потому что 90% того, что завозится на оккупированную зону приходится на железную дорогу, – тогда бы результат был полным. Однако какой уже есть наш такой политический украинский нарратив начала нашей независимости – имеем то, что имеем.

Главные военные достижения 2023

О военных достижениях этого года, их у нас было также немало. В сентябре Украина вернула контроль над так называемыми вышками Бойко в Черном море. Кроме того, уничтожили несколько комплексов С-400 в Крыму. Не имея мощного флота, мы заставили Москву перевести большую часть своих кораблей из нашего Крыма чуть дальше. Также одно из главных достижений этого года – это плацдарм на левобережье Днепра. Хочется проанализировать с вами коротко эти события. Вышки Бойко и уничтожение С-400 в Крыму, какие это открывает для нас возможности?

По вышкам Бойко действительно там есть всего один серьезный нюанс. Это очень хорошие площадки для средств радиотехнической разведки. Особенно по вычислению противником наших потенциальных целей. Конечно, им вся эта работа усложнилась.

По части С-400 – опять-таки прекрасно, что они уничтожены. А если учитывать, что их есть 560 установок, только С-400, а С-300 – более 400 установок, то это хороший результат в конкретный тактический момент, но далеко не переломный.

По акватории Черного моря. Учитывая то, что буквально на днях была горячая новость, что загорелся большой десантный корабль проекта Ру-775, то и в этой части тоже есть результат. А значит мы точно достигли паритета в акватории Черного моря.

Это хорошая для нас новость. Россиянам становится все труднее осуществлять, как ракетные пуски из целого семейства кораблей, которые у них хранятся, так и доставлять в Крым тяжелые грузы. Потому что этот самый большой десантный корабль имеет тоннажность в пределах до 500 тонн.

Если перевести это в килограммы, будет 500 тысяч килограммов, делим на 200 (приблизительный вес Shahed 136), потому что есть точка зрения, что именно они доставлялись к Крымскому побережью, получается 2500 ("Шахедов" могло быть на борту – 24 Канал). Если это правда и подтвердится, то это очень хороший результат. Однако до настоящего надлома еще довольно далеко.

Вы затронули в первом своем вопросе, что для нас будет победой. Все наше аналитическое пространство держит в тональности один концепт – это выход на границы 1991 года. Неоднократно объяснял, что если Россия сохраняет устойчивость обороны, а она сохраняет ее на эту минуту, они умирают тысячами, но сражаются.

Так я не представляю, как проходить старую линию разграничения без применения десятков тысяч тонн тяжелых бомб GBU-10, 12,24, 31,38 или сверхтяжелых бомб GBU-57 или GBU-43. Подчеркиваю, не единиц, а десятков тысяч тонн.

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А для того, чтобы это все засыпать бомбами, да и надо ли все засыпать бомбами, нужна стратегическая авиация класса B-52, B-1 Lancer или Б-2 B-2 Spirit, которая есть только у американцев. Поэтому здесь еще пока не о чем серьезно разговаривать.

Для меня промежуточной победой на этом этапе войны будет, если мы сумеем выйти на северное Поазовье и, скажем, где-то в районе Молочного Лимана перерубим сухопутный коридор. А с другой стороны, от того левого берега Херсонщины приблизимся к Перекопскому перешейку и наши HIMARS смогут наносить удары по логистике уже на глубину хотя бы 50 – 70 километров Крымского полуострова.



Украинские артиллеристы / Getty Images

А если бы появилось большое количество дальнобойных ракет, то и весь Крымский полуостров. Вот это для меня будет промежуточной победой, не иначе.

Как Украине обезопасить себя от России

Если возвращаться к разговорам о выходе на государственные границы, я так понимаю и думаю, что это действительно не означает, что Россия закончит войну. Она будет обстреливать наши территории, украинцы и дальше будут просыпаться от воздушных тревог. А вот что нужно для безопасности украинцев после этой победы, если все-таки нам удастся выйти на границы 1991 года? Должна быть какая-то демилитаризованная зона, или должны быть гарантии безопасности?

Полноценно. У нас извечная война с Россией, мы воюем с ними с 1169 года, когда князь неудачник Юрий Долгорукий разрушил первый раз Киев. А потом этот Московский улус стал частью татаро-монгольской орды, потому что именно оттуда они и выросли. Это их настоящий исторический корень: смесь угро-финских племен с татаро-монголами и наши князья изгои, которые принесли часть нашей культуры.

Пока это все не будет разрушено по-настоящему, а по-настоящему должно разрушаться в части фрагментации России на 15 – 25 частей – чем больше, тем лучше. В обязательном порядке надо забрать ядерное оружие, как стратегическое, так и тактическое. Их в обязательном порядке надо отрезать от больших бесплатных сибирских природных ресурсов: нефти, газа, леса, бриллиантов, золота и так далее.

Они должны сжаться до размеров Московской республики, или какого-то другого Московского образования до 1471 года – именно в этом году были последние карты, которые зафиксированы без присоединения Новгорода Великого (он был присоединен в 1478 году, затем в 1552 году пало Казанское ханство и империя начала расти). И это еще не все: минимум 60 лет, 3 полных поколения будут проходить санацию – идеологическое очищение от "величия". Не иначе.

И мы вступим в НАТО. На территории Украины полноценно появятся настоящие военные базы. Прежде всего армии США, авиационные мощные бригады.

Вот тогда мы выдохнем. Если этого не происходит, если мы завтра выходим на 1991 год границ, Владимир Путин "виснет на фонаре", приезжает Гарри Каспаров и становится президентом, или выпускают Алексея Навального и он становится президентом, то в следующем электоральном цикле они неизбежно вернутся к старому. Неизбежно.

На планете Земля демократическая, успешная независимая Украина своими собственными аутентичными корнями, своей собственной культурой, мироощущением и миропониманием не поместится с тиранической Россией. Это невозможно. Вот как надо смотреть на процесс. А когда это сложится, этих 5 фокусов? Извините, у меня нет на это ответа.

А если эти базы и появятся на территории Украины, не будут ли оккупанты их обстреливать, что им будет мешать?

Я очень сомневаюсь, что если Украина по-настоящему вступит в НАТО, если россияне решатся на такой удар, то уже будут вынуждены реагировать Соединенные Штаты Америки. А если среагируют США и мы выносим за скобки ядерное оружие, то Россия не имеет никаких шансов. Эта война продлится максимум несколько недель.

О переговорах с Россией в ближайшее время

The New York Times уверяет, что Путин, якобы начиная с сентября 2023 года, посылает сигналы о готовности "остановить боевые действия" на нынешней линии фронта, оставив за собой то, что удалось захватить. О чем свидетельствуют подобные заявления и публикации? Каковы шансы на переговоры в 2024-м и при каких обстоятельствах они возможны? Ведь мы трактуем и понимаем, что для Путина это попытка накопить свои силы, восстановить и снова идти с войной.

Они и будут идти с войной, по-другому не может быть и не будет. А на этой фазе войны, по меньшей мере в ближайшие месяцы, мы должны пользоваться словами последнего командующего армией УПА Василия Кука: "Переговоры с врагом должны длиться ровно на длину автоматной очереди".

Все войны без исключения заканчиваются определенными документами. Между Северной и Южной Кореей до сих пор нет полноценного договора о мире. Они живут в режиме перемирия. То есть со стороны права они находятся в состоянии войны.

Кстати, между Россией, как наследницей Советского Союза, и Японией также нет договора о мире. Со стороны права они живут в состоянии войны. Хотя, кстати, это не мешает друг с другом торговать, это я иронизирую.

Где и когда, при каких обстоятельствах заканчивается эта фаза войны, я не знаю. Множество вариантов в голове разобрал. Пока не складывается 5 фокусов. Я не понимаю, почему не должна начаться следующая российско-украинская война. Она неизбежно начнется в обязательном порядке. Кто-то из нас двоих должен потерпеть катастрофическое поражение. Если катастрофическое поражение потерпим мы, они устроят нам следующий геноцид.

Так, как устроили это во время резни Киева в 1240-м, как они устроили во время резни Батурина во времена Мазепы. Так, как Щорс устроил, когда пришли большевики. И "вершина" того, что они сделали – Голодомор, это их работа.

Если проиграют они – никто россиянам никакого геноцида устраивать не будет. Но мы почему-то недооцениваем эти так называемые культурные коды, нашу межсубъектную реальность, наше сознание-самосознание, коллективную память – то, что определяет общество, человека вообще как Homo sapiens, как породы. Это же фундаментально. Оно уникально, необъяснимо, сверхсложно.

У них есть свой мир, у них есть свое понимание, есть свое мироощущение. И это все базируется на одном слове – "империя". А без Украины империя невозможна. Значит, они не сдадутся. И это "тупик", из которого я лично пока выйти не могу, понимая, насколько высокие ставки в геополитическом смысле.

Банально, персонально в жизни Путина поражение в Украине – это его смерть. Он относительно молодой человек – ему в следующем году исполняется 72, а тираны имеют свойство жить и до 100 лет.



Российский диктатор Путин / Getty Images

В Зимбабве был такой диктатор Роберт Мугабе – он отдал власть в 95 лет. А сейчас в одном из государств на Африканском континенте есть человек Дени Сассу-Нгессо (глава Конго – 24 Канал). Он еще Брежнева помнит, до сих пор держит власть. Фидель Кастро Рус держал власть чуть ли не до 100 лет. Вот такая жестокая действительность.

У союзников достаточно оружия, чтобы обеспечить ВСУ

Многое зависит от помощи союзников. Раньше казалось, что США и Европу даже не нужно убеждать в том, что Украине стоит помогать. Это должно было бы быть умалчиванием. Но сейчас кажется, что мы вообще дошли до момента, когда наоборот их нужно убеждать и просить. Почему так произошло? Это мир устал от войны? Или что им мешает сделать все для того, чтобы уничтожить эту империю?

Они могут ее уничтожить очень быстро, очень качественно. Момент первый – предоставлять нам много оружия. Несколько исторических параллелей.

1990 – 1991-й год – война в Персидском заливе. Особенно, крайняя фаза – "Буря в пустыне", которая длилась чуть больше месяца с января по февраль 1991 года, если память не изменяет. За полтора месяца американцы с союзниками, имея более 1 700 самолетов разных классов в распоряжении, совершили более 100 тысяч вылетов.

За полтора месяца применили более 600 ракет ATACMS. Были дни, когда отстреливали от 20 до 100 единиц этой техники. Сложно это представить в наших реалиях.

Имеют ли союзники достаточное количество оружия? Имеют. Невероятно много. Запросто им передать нам условно 180 – 220 самолетов F-16. Есть ли у них огромное количество боеприпасов к ним? Есть. Ракета, которая нам очень нужна, AGM-158 JASSM есть в комплектации от 300 до 900 километров. Всех вместе их более 5 тысяч.

ATACMS на складах от 3 до 4 (тысяч - 24 Канал). Тысячу – запросто. Почему не передают? На мой предвзятый взгляд, есть три ужаса американской геополитики, которые они не могут решить. Наверное, не знают, как решать.

О потенциальном ядерном ударе

Потенциальный ядерный удар. Может ли он быть? А почему же нет? 1962 год, так называемые Doomsday Clock – Часы Судного дня – замерли за две минуты до ядерного апокалипсиса. На Кубе расчехлили ядерные ракеты. Хрущев был готов их применять. Кеннеди сумел его убедить, что "дружище, тебе ничего не угрожает, надо это развязать". Развязали. Две минуты. Это при том, что Хрущеву персонально ничего не угрожало.

Часы Судного дня С 1947 года журнал Bulletin of the Atomic Scientists руководит проектом "Часы Судного дня". Эти символические часы отражают время, которое отделяет человечество от возможной глобальной катастрофы (время до полуночи).



Решение о перемещении стрелок принимается советом директоров журнала и экспертами, в том числе 18 лауреатами Нобелевской премии. Эти часы расположены в Чикаго, США.

В 1962-м году говорить о развале Советского Союза было не так уж скептически. Первые интеллектуальные разработки по его развалу начали разрабатывать еще в конце 50-х годов.

А теперь смотрим на Путина. Он – официально преступник. Он нелегальный и нелегитимный со стороны международного права. Он знает, что его ждет в случае катастрофы. В Гаагу он не пойдет – это очевидно.

И Часы Судного дня за полторы минуты до апокалипсиса – их перевели на 30 секунд вперед. Люди, которые это сделали, – сверхумные. В клубе Часов Судного дня Нобелевские лауреаты.

Это – математические алгоритмы, а не социально-философский анализ. Это – очень серьезное аналитическое прогнозирование. Они очень боятся расползания тактического ядерного оружия. Евгений Пригожин со своей бандой заходил на ядерный склад "Воронеж-45", где хранятся тактические боеприпасы для артиллерии.

Представим себе, что Россия рухнула – ее нет, там политический хаос. Сколько радикальных организаций в мире захочет побороться за такие снаряды? Это не так уж и сложно в таком понимании.

Взорвать его как ядерный – практически невозможно. И добыть оттуда оружейный плутоний также почти невозможно. Технология движется вперед, но все делалось для того, чтобы его нельзя было оттуда добыть.

Просто обложить его обычной взрывчаткой – тротилом, и привезти в Нью-Йорк – и там взорвать. Как отреагируют мировые биржи? Кто знает, что будет дальше? Где тот супергений, который знает, что будет после данного инцидента?

Самое главное – планета Земля прирастает людьми. В этом году сумасшедший рост – 8 миллиардов. Мы приумножаемся безумным темпом. Единственный уклад экономики, который победил капиталистический, требует бесконечных ресурсов. 40% ресурсов человечества, особенно, пресная вода – в Сибири.

Как Сибирь поделить между потенциальным гегемоном США, который действует, и потенциальным Китаем? Как должны произойти распределения ресурсов? Пока эти три проблемы не решены. Хотя в интеллектуальном смысле все там написано: Януш Бугайский, американский аналитик – "Несостоятельное государство. Инструкция по расчленению России". Так книжка и называется, всем советую.

В военном смысле побеждаем оружием, а в экономическом – сбить цену на нефть. Пока Россия имеет свободно конвертируемую валюту, до тех пор монстр живет. А они уже золото научились продавать – это плохая новость для нас.

Продали в этом году почти 70 тонн в Азию на 5 миллиардов в обход всех возможных санкций. Заканчиваются доллары – конец монстру. Никто пока серьезно не собирается сбивать цены на нефть. А надо сбить ниже, чем 20 баррелей за доллар и продержать хотя бы год.

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Так, как это сделали Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган (Британский премьер-министр и 40-й президент США – 24 Канал), когда договорились в 1980 году, что начинают, а на результат вышли аж в 1985 – 1986 годах. И тогда мир выглядел не так остро, как выглядит сейчас.

Почему союзники не предоставляют Украине большое количество F-16

Во время разговоров с вашими коллегами мы говорили, почему нам не могут предоставить хотя бы 100 F-16. Они говорят, что это не просто, потому что нам нужна соответствующая инфраструктура и чтобы прошли много учений военные. Действительно ли это так?

Конечно. Я бы слукавил, если бы не сказал, что F-16 – определенная деликатная машина, она требует большого внимания, специальной инфраструктуры и обученных людей.

Но идем от обратного. Штатный курс обучения на МИМ-104 Patriot – 10 месяцев. Он разработан учеными, грамотными людьми и технологическими корпорациями, которые разбираются в когнитивных процессах человека, то есть как он может его освоить. Украинцы освоили за 10 месяцев и показали беспрецедентный результат – Х-47М2 "Кинжал" – единственная гиперзвуковая ракета, которая существует в природе.

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Американцы свернули свою программу действительно из-за технологической неудачи своей гиперзвуковой ракеты. Ракета "Кинжал" уже сбита по меньшей мере 10 раз. То есть, это подтверждено. Мы имеем интеллектуальный потенциал, чтобы это все освоить.



Истребитель F-16 / Getty Images

Если бы год назад приняли решение и оно быстрыми темпами реализовывалось, то уже бы сейчас эти машины работали. Год времени более чем достаточно для того, чтобы все развернуть так, как надо. А объективно, то мы уже имеем больше, чем год времени.

Здесь есть определенное дипломатическое лукавство, мол – это все обучение, люди и тому подобное. Да, это серьезная техника и она требует очень серьезного курса. Однако конкретно с Patriot я привел точный пример. При желании наших пилотов, а они очень сильно мотивированы и при желании наших союзников – эту задачу уже можно было бы давным-давно реализовать. Несколько месяцев F-16 могли бы работать.

Однако есть человеческий страх. Мы почему-то считаем, что на высоких должностях сидят какие-то роботы и уникальные люди, не имеющие своего мировоззрения и руководствующиеся исключительно рацио (ум – 24 Канал). Это далеко не так. У них есть свои страхи, сознательное и подсознательное. Есть коллективное архи. Есть то, что назвал Карл Юнг – особой настройкой отдельного сообщества, есть внутренняя политическая конъюнктура. Ее тоже никто не может отменить.

Разбить россиян как куропаток: что может помочь освободить Юг

Журнал Welt пишет, что Украина может провести новое контрнаступление в 2024 году. По мнению журналистов, отправной точкой может стать именно плацдарм на левобережье Херсонщины. Имея поддержку с воздуха, Украина могла бы наступать на этом участке, поскольку здесь Россия не имеет таких укреплений, как в Запорожской области. Но мы видим, что сейчас оккупанты там укрепляются. Не получится ли это так, как с Запорожской областью? Пока мы ждем то самое вооружение, россияне накопают там прочных укреплений?

Все может случиться. Перекопский перешеек укреплен. Большое количество авиации с дальнобойными ракетами решает проблемы. Почему? Железную дорогу надо "добивать". Прилетит один, два, три или пять дронов. Однако ее надо уничтожать системно. И постоянно. Она должна быть в состоянии бесконечного ремонта до момента, пока этот ремонт будет нелогичным.

Почему так? 90% везут через железную дорогу. Воюет солдат. Воюет не автомат, пистолет, граната, ракета или пушка, воюет человек. Оружие – это инструмент. Людям в окопе – солдатам, которые оказывают нам сопротивление, надо патроны к автомату, снаряды, вода, еда, медикаменты и сейчас теплая одежда.

Если это все, что везут по железной дороге, уничтожить на дальних расстояниях – ничего не доедет. Запаса, который у них есть, хватит на несколько недель. А дальше бьем их, как куропаток. Но без достаточного количества дальнобойного оружия мы не решим эту проблему. Это все, что надо понимать.

Об огромном успехе в модернизации ПВО

За 2023 год оккупанты выпустили по Украине более 7,5 тысячи ракет различных типов, но мы видим, что почти ежедневно 90% сбивания. У нас сочетаются советские системы ПВО вместе с западными системами. Как им удается работать в данной сети? И можно ли отнести к достижениям этого года усиление ПВО?

Не просто могу, а отношу. Мы уникальная страна на планете Земля. Нет больше такого государства, которое бы по количеству номенклатуры имело такую уникальную систему. У нас такой огромный перечень, что 5 минут нужно, чтобы перечислить интеграцию американских ракет в старые пусковые установки.

Ракеты АИМ-9 "Sidewinder" класса воздух – воздух, более 250 тысяч изготовили в начале 1950-х годов, сумели интегрировать в пусковые установки "Бук". Это колоссальное технологическое изобретение. Это свидетельство того, насколько высокий интеллект на Западе.

Да, это огромная наша победа. Однако помним, что небо на 100% никогда не закрывается, даже если есть отдельные случаи сбивания с коэффициентом в 100%. У нас есть несколько таких подтвержденных режимов, поэтому когда работает ПВО, мы заботимся о своей безопасности.

Противник понял, насколько все у нас серьезно и поэтому не применяет накопленный большой ракетный потенциал. 100 – 120 ракет разных классов, в том числе дальнобойных, ежемесячно изготавливаются как минимум с августа.

Сколько лет Россия может воевать

Оккупанты также не сидят на месте. Они модернизируются, изготавливают очень много дронов, которые используют, в частности на фронте. Сам Владимир Путин повышает ставки. В этом году на оборону выделили самый большой бюджет. Он мобилизует экономику, параллельно пытается создать другие горячие точки в мире. Существует ли угроза, что они выстоят?

Пока у них есть деньги. Пока у них все будет относительно хорошо.

Ту-95МС не построят, невозможно. Су-24 не построят. Су-25 не построят, Ту-22М3 не построят. Еще очень долго можно рассказывать, чего они не построят. Однако поддерживать в относительном состоянии ремонтный процесс своего оружия, а на складах еще есть десятки тысяч всего от артиллерии до бронетехники, – могут.

Если идти по тому типу боевых действий, которые они ведут сейчас, то еще минимум 2 – 3 года у них есть твердого запаса. При высокой цене на нефть, газ, золото и остальные ресурсы.

Какой должна быть украинская армия в будущем

В чем мы сильны, именно наша армия, и какой должна быть будущая украинская армия?

Я не смотрю на армию как на отдельную часть украинского сообщества. Это огромная ошибка для нас всех, что мы отделяем армию как отдельный институт государства. Да, в институциональной части правильно, но в психологической – неправильно. Надо говорить об оборонном укладе государства.

Учитывая то, какой у нас враг, должны строить украинский ЦАХАЛ. В моем понимании других вариантов нет. И система ЦАХАЛ обычно полностью оправдывает себя.

Вспомним 7 октября, мои оппоненты скажут: "Не оправдывает, они пропустили удар". Пропустило высшее военно-политическое руководство. Народ стал к бою. Даже молодые женщины организовались, достали оружие и дали серьезный отпор.

"Хотим мира – готовимся к войне". Старая добрая латинская поговорка. В ближайшие десятилетия человечество ждет каскад малых, средних и, не дай Бог, одна большая мировая война. То есть, пока не начертится пятая международная система, а она начертится исключительно через силу оружия. Все остальное – иллюзии. А пацифистами можно быть только тогда, когда ты очень хорошо вооружен и готов сопротивляться. Не иначе.