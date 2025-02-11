Велика нафтова компанія Росії уклала угоду з Єгиптом

Уряд Єгипту та російська компанія Лукойл досягли нової угоди. Йдеться про російської нафтокомпанії на розробку концесійної ділянки South Wadi El-Sahl на захід від Суецької затоки.

Росія та Єгипет погодили угоду щодо нафти

Міністерство нафти Єгипту і керівництво South Valley Holding Company були задоволені такими умовами, пише 24 канал з посиланням на Ахдас аль-Араб.

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Ця угода була досягнута після зустрічі міністра нафти Єгипту Таріка аль-Мулла та віцепрезидента російської компанії Івана Романовського.

Так Лукойл запропонував інвестувати у видобуток щонайменше 22,5 мільйона доларів. Крім того, компанія зобов’язалась пробурити щонайменше шість свердловин.

Чи має Лукойл ще ділянки у Єгипті South Wadi El-Sahl є не єдиною концесійною ділянкою Лукойлу в цій країні. Нафтова компанія реалізує ще кілька подібних проєктів. Наприклад, район Мелейя в Західній пустелі, де компанія володіє 24% акцій. У 2002 році Лукойл увійшов у концесію The West Esh El Mallaha з часткою у розмірі 50%.

Зауважте! Крім того, на початку лютого 2025 року влада Єгипту схвалила проєкти про розробку нафтогазових родовищ спільно з іноземними компаніями на загальну суму 225,3 мільйона доларів. Очікується, що на території країни пробурять щонайменше 40 свердловин для розвідки і видобутку газу та сирої нафти.