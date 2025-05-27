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27 травня, 10:41
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Росія збільшує військовий трафік у Фінській затоці: у Фінляндії прокоментували

Валерія Моргун
Основні тези
  • Росія надає військове супроводження танкерам свого тіньового флоту у Фінській затоці, що є безпрецедентною практикою.
  • Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен повідомив про зростання військового трафіку, але не бачить загрози для Фінляндії.

У Фінській затоці Росія почала забезпечувати військове супроводження танкерів свого тіньового флоту. Ця практика є безпрецедентною.

Тіньовий флот Росії супроводжується військовими кораблями

Таку заяву зробив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, пише 24 Канал з посиланням на Yle.

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Він пояснив, що російська військова присутність у регіоні була завжди, однак наразі Кремль супроводжує комерційні танкери зі свого тіньового флоту у вузькому проході Фінської затоки.

При цьому залучені військові кораблі та збройні сили,
– сказав Антті Хяккянен.

Водночас у Військово-морських силах Фінляндії повідомили, що помітили зростання військового трафіку у Фінській затоці. Однак Хяккянен зазначив, що поки що не бачить у цьому загрози для Фінляндії.

Зауважте! Проте він вважає, що зміцнення Росією своїх військових можливостей, і її агресія та небезпека для всієї Європи, є фактом.