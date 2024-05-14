Росія хоче збільшити експорт газу за рахунок Китаю і компенсувати збитки

Росія планує значно збільшити експорт трубопровідного газу до Китаю. Країна має на меті досягти обсягу в 100 мільярдів кубометрів щороку до 2030 року.

Росія намагається зменшити збитки

Росія намагається компенсувати втрати від зменшення продажів пального на європейському ринку. Відтак, ринок Китаю може стати для неї "надією на порятунок" і джерелом відновлення експортних доходів.

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Відтак, країна веде переговори щодо транспортування газу до Китаю і подальше нарощення обсягів торгівлі.

Одним з основних проєктів у цьому напрямку є газопровід "Сила Сибіру 2", який пролягатиме через Монголію та має потенціал експортувати до 50 мільярдів кубометрів газу щорічно.

Втім, реалізація цього проєкту зіткнулася з перепонами, зокрема з проблемами у домовленостях про ціни та інших технічних питаннях.

Яких збитків зазнала Росія через санкції

Останні фінансові звіти "Газпрому" відображають великі втрати компанії, зокрема чистий збиток у сумі 7 мільярдів доларів у 2022 році.

Це в основному було спричинено різким зменшенням торгівлі з Європою. Такі показники відображають глибокий вплив європейських санкцій на російську газову промисловість та обмежує розширення взаємодії з Китаєм.

Згідно з даними, до 2022 року Європа була основним ринком для російського газу, але після російського вторгнення в Україну ЄС значно скоротив імпорт. У 2022 році поставки до Європи скоротилися на 55,6%, становлячи 28,3 мільярда кубометрів.

Водночас виручка "Газпрому" від продажу газу в Європі у період 2015–2019 років становила близько 3,3 мільярди доларів на місяць, тоді як виручка від продажу газу в Китай у 2023 році могла досягти 6,5 мільярда доларів за весь рік.

Росія на китайському ринку

Росія займає провідне місце на китайському ринку газу, випереджаючи Туркменістан і Австралію, яка є лідером у поставках скрапленого природного газу.

У лютому 2024 року "Газпром" поставив до Китаю 2,5 мільярда кубічних метрів газу через газопровід "Сила Сибіру", що є частиною планового збільшення поставок, тоді як Туркменістан експортував приблизно 2,4 мільярда кубічних метрів, зберігаючи свій минулорічний обсяг.

В цілому, у лютому 2024 року Китай імпортував через трубопроводи 5,346 мільярда кубічних метрів природного газу, що на 17% більше порівняно з показником попереднього року, який склав 4,558 мільярда кубічних метрів.