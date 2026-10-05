Росія зруйнувала фармзавод КУСУМ у Сумах: що буде з постачанням ліків

Росія знову завдала серйозного удару по українській медичній інфраструктурі. Вранці 4 жовтня ворожі війська повністю зруйнували виробничий майданчик фармацевтичної компанії КУСУМ у Сумах.

Які наслідки атаки на завод

Внаслідок атаки загинув співробітник компанії, який працював в інженерному відділі заводу з 2009 року, повідомили в КУСУМ.

КУСУМ висловлює щирі співчуття його рідним і близьким. Це непоправна втрата для всієї нашої команди,

– зазначили в компанії.

Разом із цим російський удар зруйнував підприємство, на якому виробляли життєво важливі лікарські засоби для українських пацієнтів.

Наразі масштаби руйнувань ще оцінюють фахівці.

Як компанія забезпечить постачання

Попри втрату ключових потужностей, КУСУМ продовжує працювати. Компанія вже розробила план дій для, оскільки має досвід відновлення процесів після знищення своїх складів на початку повномасштабного вторгнення.

Керівництво запевняє, що головним пріоритетом залишається доступ пацієнтів до необхідних медикаментів. Щоб уникнути порожніх полиць в аптеках, виробництво оперативно переорієнтують на інші майданчики, які має компанія:

в Індії;

в Індорі;

та Бхівад.

Це дозволить нам, за відсутності штучних регуляторних перешкод, перебудовувати процеси та працювати над забезпеченням безперервних поставок лікарських засобів в Україну,

– пояснили в КУСУМ.

Наразі серед пріоритетів компанія називає безпеку людей, підтримку співробітників та забезпечення українців необхідними препаратами.

Нагадаємо, росія цілеспрямовано б'є по медичній інфраструктурі України, намагаючись залишити людей без лікування. Так, 23 та 26 вересня ворог атакував столичний завод "Дарниця".

Під ворожий удар потрапив також медичний центр "Добробут", розташований поблизу Конституційного Суду України.