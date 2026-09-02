Найгірший показник за майже 20 років: у жовтні росіяни зіштовхнуться з новою проблемою

Цьогоріч росіян очікує велике потрясіння. Річ у тім, що відбудеться підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. І воно буде найсильнішим майже за два десятиліття.

Що буде з комунальними тарифами у Росії

Подібні висновки щодо підвищення вартості комуналки у країні-агресорці випливають з оцінок Центрального банку Росії та даних Росстату, про що пише російське ЗМІ The Moscow Times.

Вже з 1 жовтня середні тарифи на ЖКП по країні зростуть на 15%. Цю оцінку зроблено на основі "опублікованих параметрів індексації за регіонами".

Таким чином, сумарна інфляція тарифів на комунальні послуги за рік може становити близько 17%. Так вона стане рекордною з 2009 року, згідно з даними Єдиної міжвідомчої інформаційно-статистичної систем. Тоді наприкінці року зростання вартості послуг ЖКГ становило 19,55%.

Згідно з розпорядженням уряду, найбільше зростання середніх тарифів очікує на жителів Ставропольського краю – 22%, Дагестану – 19,7%, а також Тамбовської та Тюменської областей – 17,5% і 17,2% відповідно.

У Москві тарифи мають зрости на 15%, у Санкт-Петербурзі – на 14,6%.

Водночас в окремих муніципалітетах регіональна влада має право підвищувати тарифи понад встановлений для регіону рівень.

Зокрема, у 2027– 2029 роках помітне підвищення тарифів на ЖКГ продовжиться. Найбільше подорожчає електроенергія – на 36,3% за три роки. Наступного року тарифи мережевих компаній зростуть на 15,3%, у 2028 році – на 11,2%, у 2029 році – на 6,3%.

Тарифи на газ будуть проіндексовані на 9,1% у 2027 році, на 7% – у 2028 році, а ще на 7% – у 2029 році. Сумарна індексація становитиме 27,9% за найближчі три роки, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну – 87%.

Середній платіж громадян за ЖКП має зрости у 2027 році на 8,7%, у 2028-му — на 7,1%, а у 2029-му – ще на 6,1%.

Нагадаємо, що ціни планують підвищит також на окупованих регіонах. Зокрема, подекуди ціна может бути вищою, ніж у Росії.

Ба більше, ще з 1 січня у країні-агресорці провели індексацію тарифів на комунальні послуги. І це викликало негативні емоції в більшості росіян.