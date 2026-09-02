Что будет с тарифами на коммунальные услуги в России

Подобные выводы о повышении стоимости коммунальных услуг в стране-агрессоре следуют из оценок Центрального банка России и данных Росстата, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

Уже с 1 октября средние тарифы на ЖКХ по стране вырастут на 15%. Эта оценка сделана на основе "опубликованных параметров индексации по регионам".

Таким образом, совокупная инфляция тарифов на коммунальные услуги за год может составить около 17%. Так она станет рекордной с 2009 года, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы. Тогда в конце года рост стоимости услуг ЖКХ составил 19,55%.

Согласно распоряжению правительства, наибольший рост средних тарифов ожидает жителей Ставропольского края – 22%, Дагестана – 19,7%, а также Тамбовской и Тюменской областей – 17,5% и 17,2% соответственно.

В Москве тарифы должны вырасти на 15%, в Санкт-Петербурге – на 14,6%.

В то же время в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право повышать тарифы сверх установленного для региона уровня.

В частности, в 2027–2029 годах заметное повышение тарифов на ЖКХ продолжится. Больше всего подорожает электроэнергия – на 36,3% за три года. В следующем году тарифы сетевых компаний вырастут на 15,3%, в 2028 году – на 11,2%, в 2029 году – на 6,3%.

Тарифы на газ будут проиндексированы на 9,1 % в 2027 году, на 7 % – в 2028 году и еще на 7 % – в 2029 году. Общая индексация составит 27,9% за ближайшие три года, а с начала полномасштабного вторжения в Украину – 87%.

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Средний платеж граждан за коммунальные услуги должен вырасти в 2027 году на 8,7%, в 2028-м – на 7,1%, а в 2029-м – еще на 6,1%.

Напомним, что цены планируют повысить также в оккупированных регионах. В частности, в некоторых местах цена может оказаться выше, чем в России.

Более того, уже с 1 января в стране-агрессоре провели индексацию тарифов на коммунальные услуги. И это вызвало негативные эмоции у большинства россиян.