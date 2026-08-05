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5 серпня, 13:18
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Ворог знищив тони продукції: росіяни атакували склад великої компанії у Києві

Валерія Моргун

Внаслідок атаки на Київ центральний склад компанії "Liqui Moly Ukraine" був повністю знищений. Водночас ніхто зі співробітники не постраждав.

Що відомо про компанію "Liqui Moly Ukraine" станом на 5 серпня

Росіяни знищили тони продукції компанії, про що йдеться у дописі на Facebook.

Ворог знищив тони продукції, але він не здатний знищити нашу команду, нашу репутацію та нашу віру в Україну. Ми не зупиняємося ні на хвилину,
– йдеться у дописі.

Команда LIQUI MOLY вже працює над відновленням поставок. Компанія, зокрема, перегруповується, налагоджує нові шляхи доставки та робить все можливе, щоб партнери та клієнти якнайшвидше отримали потрібні оливи, мастило й автохімію.

Нагадаємо, що Liqui Moly – це німецький виробник моторних олив, мастил та автохімії. В Україні він представлений понад 25 років.

Слід також додати, що у ніч на 5 серпня Росія атакувала бізнес Києва. У місті постраждало багато підприємств та магазинів.

Зокрема, Росія знищила найбільший склад Rozetka у Броварах на Київщині. Відновленню він не підлягає.

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