Ворог знищив тони продукції: росіяни атакували склад великої компанії у Києві

Внаслідок атаки на Київ центральний склад компанії "Liqui Moly Ukraine" був повністю знищений. Водночас ніхто зі співробітники не постраждав.

Що відомо про компанію "Liqui Moly Ukraine" станом на 5 серпня

Росіяни знищили тони продукції компанії, про що йдеться у дописі на Facebook.

Ворог знищив тони продукції, але він не здатний знищити нашу команду, нашу репутацію та нашу віру в Україну. Ми не зупиняємося ні на хвилину,

– йдеться у дописі.

Команда LIQUI MOLY вже працює над відновленням поставок. Компанія, зокрема, перегруповується, налагоджує нові шляхи доставки та робить все можливе, щоб партнери та клієнти якнайшвидше отримали потрібні оливи, мастило й автохімію.

Нагадаємо, що Liqui Moly – це німецький виробник моторних олив, мастил та автохімії. В Україні він представлений понад 25 років.

Слід також додати, що у ніч на 5 серпня Росія атакувала бізнес Києва. У місті постраждало багато підприємств та магазинів.

Зокрема, Росія знищила найбільший склад Rozetka у Броварах на Київщині. Відновленню він не підлягає.