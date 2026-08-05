Что известно о компании "Liqui Moly Ukraine" по состоянию на 5 августа
Россияне уничтожили тонны продукции компании, о чем говорится в посте на Facebook.
Враг уничтожил тонны продукции, но он не способен уничтожить нашу команду, нашу репутацию и нашу веру в Украину. Мы не останавливаемся ни на минуту,
– говорится в посте.
Команда LIQUI MOLY уже работает над возобновлением поставок. Компания, в частности, перегруппировывается, налаживает новые пути доставки и делает все возможное, чтобы партнеры и клиенты как можно быстрее получили необходимые масла, смазки и автохимию.
Напомним, что Liqui Moly – это немецкий производитель моторных масел, смазок и автохимии. В Украине он представлен более 25 лет.
Следует также добавить, что в ночь на 5 августа Россия совершила атаку на бизнес Киева. В городе пострадало много предприятий и магазинов.
В частности, Россия уничтожила крупнейший склад Rozetka в Броварах Киевской области. Восстановить его невозможно.