Что известно о компании "Liqui Moly Ukraine" по состоянию на 5 августа

Россияне уничтожили тонны продукции компании, о чем говорится в посте на Facebook.

Враг уничтожил тонны продукции, но он не способен уничтожить нашу команду, нашу репутацию и нашу веру в Украину. Мы не останавливаемся ни на минуту,

– говорится в посте.

Команда LIQUI MOLY уже работает над возобновлением поставок. Компания, в частности, перегруппировывается, налаживает новые пути доставки и делает все возможное, чтобы партнеры и клиенты как можно быстрее получили необходимые масла, смазки и автохимию.

Напомним, что Liqui Moly – это немецкий производитель моторных масел, смазок и автохимии. В Украине он представлен более 25 лет.

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Следует также добавить, что в ночь на 5 августа Россия совершила атаку на бизнес Киева. В городе пострадало много предприятий и магазинов.

В частности, Россия уничтожила крупнейший склад Rozetka в Броварах Киевской области. Восстановить его невозможно.