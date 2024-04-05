Життя в борг: як росіяни не живуть, а виживають

За даними російського Центробанку частка кредитних боргів серед росіян суттєво збільшилася. Таким чином, фактично 40% дорослого населення, віком від 16 років, користуються програмами кредитування у банках та мікрофінансових організаціях.

Росіяни почали частіше брати кредити

З російських телеграм-пабліків стало відомом, що закредитованість росіян на піку. Наприклад, лише торік цифра заборгованості виросла відразу на 6,4 трильйона рублів – до 34,8 трильйона рублів.

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Суму в майже 35 трильйонів рублів можна порівняно з річним бюджетом країни. Згідно з проєктом держбюджету Росії на 2024 рік, повідомив Bloomberg, уряд Кремля очікує доходи на рівні понад 35 трильйонів рублів.

Підтверджують велику заборгованість росіян також дані Центробанку Росії. Адже кількість громадян, які користуються кредитними продуктами у банках та мікрофінансових організаціях, досягла 50 мільйонів, а це 40% всього дорослого (+16 років) населення країни.

За даними регулятора, за рік позичальників, які мають лише банківський кредит, побільшало на 4,3 мільйона осіб (+11%), а позичальників МФО – на 500 тисяч.

Водночас крім посилення боргового навантаження, погіршується ще здатність людей обслуговувати взяті ними позики.

Як результат, виникає цілий букет ризиків – і для населення, і для банків, і для економіки країни.

Проблеми з пальним

Як розповів 24 Каналу експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, через атаки українських дронів по російських нафтопереробних заводах у росіян можуть виникнути проблеми з постачанням пального в регіони.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Вони вже відчуваються. Пальне починає спрямовуватися в центральні регіони Росії з НПЗ, розташованих достатньо далеко від центру. І це стосується передусім бензину.

що у середині березня вартість бензину А-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі перевищила 60 тисяч рублів за тонну. Це вперше з вересня 2023 року.

Росіяни намагаються уникнути нестачі пального, тому збільшили закупівлі у білоруських виробників, як-от з Мозирського заводу.