Жизнь в долг: как россияне не живут, а выживают

По данным российского Центробанка доля кредитных долгов среди россиян существенно увеличилась. Таким образом, фактически 40% взрослого населения в возрасте от 16 лет пользуются программами кредитования в банках и микрофинансовых организациях.

Россияне стали чаще брать кредиты

Из российских телеграмм-пабликов стало известным, что закредитованность россиян на пике. Например, только в прошлом году цифра задолженности выросла сразу на 6,4 триллиона рублей – до 34,8 триллиона рублей.

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Сумму в почти 35 триллионов рублей можно сравнить с годовым бюджетом страны. Согласно проекту госбюджета России на 2024 год, сообщил Bloomberg, правительство Кремля ожидает доходы на уровне более 35 триллионов рублей.

Подтверждают большую задолженность россиян также данные Центробанка России. Ведь количество граждан, которые пользуются кредитными продуктами в банках и микрофинансовых организациях, достигла 50 миллионов, а это 40% всего взрослого (+16 лет) населения страны.

По данным регулятора, за год заемщиков, которые имеют только банковский кредит, увеличилось на 4,3 миллиона человек (+11%), а заемщиков МФО – на 500 тысяч.

В то же время кроме усиления долговой нагрузки, ухудшается еще способность людей обслуживать взятые ими займы.

Как результат, возникает целый букет рисков – и для населения, и для банков, и для экономики страны.

Проблемы с горючим

Как рассказал 24 Каналу эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, из-за атак украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам у россиян могут возникнуть проблемы с поставками горючего в регионы.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Они уже ощущаются. Топливо начинает направляться в центральные регионы России с НПЗ, расположенных достаточно далеко от центра. И это касается прежде всего бензина.

что в середине марта стоимость бензина А-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тысяч рублей за тонну. Это впервые с сентября 2023 года.

Россияне пытаются избежать недостатка горючего, поэтому увеличили закупки у белорусских производителей, например с Мозырского завода.