Россияне стали чаще брать кредиты
Из российских телеграмм-пабликов стало известным, что закредитованность россиян на пике. Например, только в прошлом году цифра задолженности выросла сразу на 6,4 триллиона рублей – до 34,8 триллиона рублей.
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Подтверждают большую задолженность россиян также данные Центробанка России. Ведь количество граждан, которые пользуются кредитными продуктами в банках и микрофинансовых организациях, достигла 50 миллионов, а это 40% всего взрослого (+16 лет) населения страны.
- По данным регулятора, за год заемщиков, которые имеют только банковский кредит, увеличилось на 4,3 миллиона человек (+11%), а заемщиков МФО – на 500 тысяч.
- В то же время кроме усиления долговой нагрузки, ухудшается еще способность людей обслуживать взятые ими займы.
- Как результат, возникает целый букет рисков – и для населения, и для банков, и для экономики страны.
Проблемы с горючим
Как рассказал 24 Каналу эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, из-за атак украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам у россиян могут возникнуть проблемы с поставками горючего в регионы.
Они уже ощущаются. Топливо начинает направляться в центральные регионы России с НПЗ, расположенных достаточно далеко от центра. И это касается прежде всего бензина.
Россияне пытаются избежать недостатка горючего, поэтому увеличили закупки у белорусских производителей, например с Мозырского завода.
- Если в январе этого года из Беларуси в Россию поставок бензина вообще не было, то в феврале цифра импорта составила 590 тонн.
- А уже в феврале – достигла почти 3 тысяч тонн.