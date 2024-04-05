Росіяни почали частіше брати кредити
З російських телеграм-пабліків стало відомом, що закредитованість росіян на піку. Наприклад, лише торік цифра заборгованості виросла відразу на 6,4 трильйона рублів – до 34,8 трильйона рублів.
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Підтверджують велику заборгованість росіян також дані Центробанку Росії. Адже кількість громадян, які користуються кредитними продуктами у банках та мікрофінансових організаціях, досягла 50 мільйонів, а це 40% всього дорослого (+16 років) населення країни.
- За даними регулятора, за рік позичальників, які мають лише банківський кредит, побільшало на 4,3 мільйона осіб (+11%), а позичальників МФО – на 500 тисяч.
- Водночас крім посилення боргового навантаження, погіршується ще здатність людей обслуговувати взяті ними позики.
- Як результат, виникає цілий букет ризиків – і для населення, і для банків, і для економіки країни.
Проблеми з пальним
Як розповів 24 Каналу експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, через атаки українських дронів по російських нафтопереробних заводах у росіян можуть виникнути проблеми з постачанням пального в регіони.
Вони вже відчуваються. Пальне починає спрямовуватися в центральні регіони Росії з НПЗ, розташованих достатньо далеко від центру. І це стосується передусім бензину.
Росіяни намагаються уникнути нестачі пального, тому збільшили закупівлі у білоруських виробників, як-от з Мозирського заводу.
- Якщо у січні цього року з Білорусі до Росії поставок бензину взагалі не було, то у лютому цифра імпорту склала 590 тонн.
- А вже у лютому – досягнула майже 3 тисяч тонн.