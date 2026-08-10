Регіон може залишиться без заправок: де росіяни знищили всі АЗС

В Опішнянській громаді Полтавської області не залишилося жодної вцілілої автозаправної станції. Вони були знищені після російських атак безпілотниками.

Де росіяни знищили всі АЗС

Відновленню станції не підлягають, про що повідомив голова громади Микола Різник у своєму відеозверненні у Facebook.

Водночас постраждали чотири домоволодіння. Але минулося без жертв.

Микола Різник голова Опішнянської громади Хочу звернутися до мешканців, які живуть біля заправок: якщо до вас не дійшла комісія, то, будь ласка, зверніться до селищної ради, щоб отримати допомогу та зафіксувати ваші пошкодження.

Водночас Різник додав, що логіка ворога зрозуміла – спочатку "винести" заправки в Харківській області та на Сумщині. А зараз дійшли до Полтавщини.

Тому я думаю що скоро весь регіон залишиться без заправок,

– зазначив Микола Різник.

Нагадаємо, що від початку року було зруйновано 37 автозаправних комплексів мережі Групи Нафтогаз. Частина об’єктів зазнала критичних руйнувань. Наразі вони не працюють.

За даними аналітиків, лише з початку квітня було зафіксовано щонайменше 246 атак на автозаправні станції. З них 194 припали лише на період із початку червня до кінця липня.