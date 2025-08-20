Санкції від ГУР і СБУ далися взнаки. Зараз "країна-бензоколонка" переживає справжню паливну кризу. А росіяни запитують, "як із цим їхати і чому ніхто нічого не робить". Влада ж просить потерпіти та вигадує дивні пояснення.

Яка ситуація в Росії з паливом і чому спалахнула паливна криза – розбирався 24 Канал.

Дивіться також Росія сподівається втримати Індію на нафтовому гачку: обіцяє допомогу та знижки

В окупованому Криму просять почекати кінця війни, а в Примор'ї звинувачують туристів: що відбувається в Росії з паливом

У кількох російських регіонах серйозний дефіцит палива.

ЗМІ вказують:

У Приморському краї та Владивостоці на АЗС вишиковуються кілометрові черги, а водії скаржаться на повну відсутність бензину та дизеля. На тлі дефіциту трапляються навіть бійки.

Росіяни викладають численні відео черг на заправках.

"Фури стоять, заправитися просто неможливо. Не знаємо, як далі їхати та чому з цим ніхто нічого не робить", – скаржаться вони.

У Росії черги на заправках: дивіться відео

Зверніть увагу! Андрій Єрмак перепостив цей ролик у себе в каналі. "У 2022 році Росія робила все, щоб позбавити Україну палива. Тепер у них раптово стався дефіцит. Так буває, коли нападаєш на українців", – поіронізував він.

Важливо, що така ж ситуація і в Криму. Сергій Аксьонов сказав, що проблема спричинена "як зниженням обсягів виробництва, так і логістикою". Бо значну частину палива привозять автомобілями.

Він прогнозує, що така "об'єктивна" ситуація збережеться "максимум місяць". А остаточно нормалізується взагалі після завершення війни. Себто "СВО". Тоді нібито вирівняється ситуація "у зв'язку із заходженням великих вертикально інтегрованих компаній".

У Криму бензин АІ-95 (автомобільний ізооктан) продають по талонах. Як і в Забайкаллі.

Чиновники Примор'я "креативно" підійшли до комунікації. Міністр енергетики краю Олена Шиш натякнула, що винні туристи.

Порівняно із серпнем 2024 року туристичний потік іде з перевищенням на 30%. Уже й самі жителі створюють штучний ажіотаж, коли вони заправляють, окрім баків своїх машин, також каністри, різні ємності, які привозять. І справді у нас закінчується від цього швидко паливо,

– висловилася вона.

"Радіо Свобода" пише про паливну кризу на федеральній трасі "Уссурі", яка веде з Хабаровська до Владивостока. Палива немає в багатьох населених пунктах. В деякі округи Примор'я привозять додаткові резервуари з пальним.

Показуємо на карті федеральну трасу "Уссурі"

"Через регулярні атаки дронів ЗСУ на російські нафтопереробні заводи ціни на бензин у Росії з початку поточного року злетіли на 47%. За підсумками торгів на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі 18 серпня марка АІ-92 за національним індексом, який відображає середньозважену вартість палива на всіх великих НПЗ, до 71,516 тисячі рублів за тонну, а АІ-95 – до 80,43 тисячі. Попередній рекорд з АІ-92 було встановлено майже два роки тому", – наводить дані це медіа.

Експерти прогнозують подальше зростання цін на бензин у вересні.

Та це ще не всі проблеми росіян:

паливна криза розгорнулася в сезон майбутнього збору врожаю;

а ще є криза в автопромі: АвтоВАЗ, найбільший виробник автомобілів, переведе завод у Тольятті на неповний робочий тиждень і менше платитиме людям.

Росіяни визнають, що атаки на НПЗ вплинули на ринок

Удари безпілотниками називають однією з причин паливної кризи. Інша – обговорюване розширення діапазону відхилення граничних цін за демпферним механізмом, вище за які субсидія нафтовикам за стримування зростання вартості палива обнулюється.

Експерти погоджуються, що позапланове вибуття потужностей при підвищеному сезонному попиті могло зрушити тендітний баланс ринку бензину до дефіциту,

– ідеться в матеріалі російського РБК.

Цікаво, що в Росії запровадили заборону на експорт бензину з 29 липня. Вона має діяти до 31 серпня і стабілізувати внутрішній ринок палива. Та, попри це, гуртова ціна на АІ-95 вперше в історії перевищила позначку 80 тисяч рублів за тонну. АІ-92 наближається до рекорду вересня 2023 року в 70,508 тисяч рублів. Утім, заборону на експорт вирішили продовжити і на вересень.

"Повну заборону на експорт бензину запровадили наприкінці липня до 31 серпня на тлі зростання цін на це паливо в опті. Раніше вона поширювалася лише на трейдерів, нафтобази та дрібні НПЗ (з обсягом виробництва менш як 1 мільйон тонн на рік)", – пояснює РБК.

Нагадаємо, днями Україна зупинила роботу нафтопроводу "Дружба".