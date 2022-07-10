У росії повідомили про першу з 1991 року дефляцію

У порівнянні з травнем, у червні ціни в країні-агресорці знизилися на 0,35%. Це перша дефляція в країні з 1991 року.

Згідно з даними росстату, у річному вираженні інфляція сповільнилася з 17,1% у травні до 15,9%.

До теми Що буде з цінами в Україні: у Зеленського зробили прогноз на найближчі місяці

Що таке дефляція

Це ситуація, коли впродовж певного проміжку часу падає рівень цін в економіці. Простими словами, дефляція – це підвищення купівельної спроможності національної валюти.

Наслідки дефляції:

Зниження споживчого попиту або відстрочений попит, адже люди очікують ще більшого зниження цін і не поспішають купувати товари та послуги. Тож ціни падають ще нижче.

Падіння виробництва, яке слідкує за падінням попиту. Адже навіщо виробляти товар, який не купують.

Закриття підприємств, заводів, які не можуть "утриматися на плаву" через падіння попиту.

Масове зростання безробіття через банкрутство компаній і скорочення штатів. Як наслідок, падіння доходів населення.

Масовий відтік інвестицій, що ще більше погіршує ситуацію в економіці країни.

Багато активів знецінюються.

Банки припиняють кредитування бізнесу і населення або дають гроші під нечувано високий відсоток.

Серед позитивних моментів – лише короткострокова ейфорія від зниження цін на товари і послуги.

Чому в росії виникла дефляція

Основною причиною стало зниження цін на плодоовочеву продукцію, яка подешевшала на 9,6%. Ціни на продовольчі товари в цілому знизилися на 1,2%, на непродовольчі – на 0,4%.

Російські експерти пояснюють це зниженням споживчого попиту та зміцненням рубля, що позначилося на вартості товарів, чутливих до курсу. При цьому ймовірність збереження дефляції після серпня вкрай мала.