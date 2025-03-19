У Росії вдвічі скоротилися видачі кредитних карток: експерти прогнозують подальше падіння

Росіяни масово відмовляються від оформлення кредитних карток. У лютому банки видали громадянам лише 1,15 мільйона таких карт із загальним лімітом 141,64 мільярда рублів.

Видача кредитних карток у Росії впала у два рази

Це на 6% менше, ніж у січні, і вдвічі менше, ніж рік тому, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Наближається до важливої психологічної межі: скільки коштує долар в Росії

Для порівняння, у лютому 2024 року росіяни отримали 2,32 мільйона нових карток на суму 230 мільярдів рублів. Про це йдеться у звіті Об’єднаного кредитного бюро (ОКБ). Водночас середній схвалений ліміт по картці зріс майже на чверть — зі 100 тисяч до 123 тисяч рублів у річному вимірі. Це на 8% більше у порівнянні з січнем (114 тисяч рублів).

Найбільше кредиток у Росії видали:

в Москві (81,58 тисячі карток на 13,35 мільярда рублів);

Московській області (64,82 тисячі на 9,65 мільярдів);

Санкт-Петербурзі (46,30 тисяч на 6,54 мільярда);

Краснодарському краї (48,06 тисяч на 5,94 мільярда);

Татарстані (34,11 тисячі на 4,12 мільярда рублів).

Зверніть увагу! Загальний спад видання кредиток спостерігається з червня 2024 року. А з грудня росіяни оформлюють менш як 1,5 мільйона нових карт щомісяця.

Чому у Росії впала видача кредитних карток

Причиною тому є зростання ставок за всіма кредитними продуктами та заходи Центробанку. Він двічі (у липні та вересні) посилив регулювання споживчого кредитування без застави.

Що говорять спеціалісти? Експерти кажуть, що видача нових кредитних карт скорочується вже дев’ятий місяць поспіль. Лютий 2025 року не став винятком. Зокрема жорстка політика регулятора ускладнила процес отримання карт. Зокрема знизилась їх доступність для клієнтів із низькими доходами та високим рівнем заборгованості.

Згідно з прогнозами фахівців, очікується подальше падіння видач кредитних карт. А змінити тенденцію можуть лише зниження ключової ставки (наразі вона становить 21%) і послаблення регуляторних вимог.

За даними Центробанку, за підсумками 2024 року портфель споживчих кредитів без застави зріс на 11,2%. Значну частку (27%) становлять саме кредитні картки.

Водночас із цим зросла й прострочена заборгованість. У січні вона вперше перевищила 500 мільярдів рублів.

Зауважте! За таких умов банки обережніше видають нові кредитні картки.