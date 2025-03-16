Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, пояснивши, що спершу профільне міністерство робить прогноз. Відповідно до нього Мінфін затверджує бюджет.

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Чому виникла "діра" в російському бюджеті

Чиновники пишуть прогнози про те, як нібито російська економіка процвітатиме. Звісно, ніщо з цього не збувається, а бюджет, який був побудований на цих прогнозах, "розсипається".

Дуже великий дефіцит був вже наприкінці 2024 року. Він становив 3,5 трильйони. Тоді це пояснили тим, що нібито нічого страшного не сталося, а лише відбулося авансування платежів на 2025 рік,

– розповів Ігор Ліпсіц.

Але, коли настав 2025 рік, платежі знову були високими, а ніякого перекриття авансами не фіксували. Навпаки були шалені видатки. Це означає, що профільні міністерства не знають, що робити та як виправити ситуацію.

Економіка Росії падає сильніше, ніж можна було уявити. Збуваються мої найгірші прогнози, виникає "діра" в бюджеті. Загалом є дуже багато неприємних ситуацій в економіці, наприклад, падає імпорт,

– підкреслив доктор економічних наук.

Надходження валюти скорочується, а при цьому змінюється рубль. Для нормальної економіки – такий стан справ взагалі неможливий. Він притаманний тільки економіці, якою керують командно, тобто держава сама визначає курс. Але в такому випадку навіть залишків ринкової економіки в Росії скоро не буде.

Штучне зміцнення рубля призвело до скорочення доходів бюджету. Так і виник дефіцит, бо коли рубль слабкий, то валютні доходи перетворюються в більшу кількість рублів. Відповідно, з цього беруть більші податки для поповнення бюджету.

Якщо рубль зміцнюється, то валютний потік означає меншу кількість рублів і, як наслідок, податків. Отже, російський бюджет через такі дії втратить близько 2 трильйонів рублів.