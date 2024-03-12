Експорт дизпального в Росії впав до найнижчих показників за останні три місяці

Минулого тижня обсяг постачань дизпального й газойлю через російські порти становили 858 тисяч тонн. Це найнижчий показник, зафіксований з грудня 2023 року.

Чому експорт палива скоротився

Відвантаження пального скорочується вже три тижні поспіль, що пов'язують з атаками на російські нафтопереробні об'єкти у січні та лютому.

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Наприклад, 21 січня атаки зазнав нафтопереробний комплекс "Новатек усть-луга", розташований у Фінській затоці. Лише за три тижні, 11 лютого, на підприємстві змогли відновити виробництво газойлю. У ніч на 25 січня було уражено первинну установку переробки нафти на туапсинському НПЗ "Роснєфті".

Крім того, в лютому почалася серія атак, спочатку на НПЗ "Лукойл" у Волгограді, де 3 лютого вивели з ладу установку первинної переробки нафти. Завершились ці атаки 9 лютого, коли потужності Ільського та Афіпського НПЗ в Краснодарському краї отримали різні рівні пошкоджень.

! У лютому найбільший термінал з відвантаження дизпального у прибережній зоні скоротив експорт з 2,21 мільйона тонн до 1,72 мільйона тонн. За даними оператора терміналу, у березні передбачені обсяги постачань дизпального становлять 1,85 мільйона тонн. Однак, ймовірно, "Транснєфть" виправить мінімізацію відвантажень в березні через "Приморськ" через атаку безпілотника на "Лукойл-Ніжегороднефтеоргсинтез", який з'єднаний з північною гілкою трубопроводу дизельних продуктів.

Як Росія обходить санкції

Санкції проти російської нафти не завадили їй проникнути на європейський ринок. Це призвело до отримання Росією близько 1 мільярда євро в бюджеті протягом 2023 року.

Отримані кошти виникли внаслідок закупівель палива. Згідно з дослідженням Global Witness, приблизно 35 мільйонів барелів очищеного палива, яке потрапляло до Європейського Союзу, щонайменше частково походило з Росії, головним чином у формі дизельного пального.

! Спосіб обходження санкцій Росії вже відомий: країни ЄС не можуть прямо закуповувати санкційні товари. Однак, якщо російська сировина піддається подальшій обробці в інших країнах і перетворюється на паливо, це стає допустимим. Здебільшого, нафтопродукти з Росії транспортуються в Індію та Туреччину.