У Росії суттєво зростуть ціни на міцний алкоголь

У Росії зростуть мінімальні роздрібні ціни на міцні спиртні напої. Підвищення відбудеться вже з 1 січня 2025 року.

Як виростуть ціни на алкоголь у Росії

Зокрема мінімальна ціна за пляшку горілки зросте на 50 рублів, або на 17%, пише 24 канал з посиланням на The Moscow Times.

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Так горілку росіяни зможуть придбати до 349 рублів за 0,5 літра. Тоді як мінімальна ціна коньяку збільшиться на 95 рублів до 651 рубля за півлітра. Водночас ціна на бренді та схожі напої на основі дистилятів стартуватиме щонайменше від 472 рублів за 0,5 літра проти чинних 403 рублів.

Початкова вартість інших алкогольних напоїв, міцність яких перевищує 28%, крім горілки, у роздробі становитиме від 277 до 504 рублів залежно від міцності (замість 237−431 рубля),

— йдеться у матеріалі.

Зауважте! Так підвищення цін набуде актуальності 1 січня 2025 року та діятиме до 31 грудня 2030 року.

У Росії вже підвищували ціни на алкоголь

Останнього разу російський Мінфін підвищував мінімальну ціну на міцний алкоголь у червні 2024 року.

Тоді ціни мали такий вигляд:

горілка — 299 рублів,

бренді — 403 рублі,

коньяку — 556 рублів.

Таким чином, з початку 2024 року ціна горілки вже зросла на 6,4%, коньяку — на 7,5%, а бренді — на 7,46%. Тоді очікувалося, що ці ціни діятимуть до кінця 2026 року,

— пише видання.

Зокрема до червневого підвищення мінімальна ціна горілки об'ємом 0,5 літра становила 281 рубль. Бренді та інші подібні напої з 375 до 472 рублів, коньяк — на 25,9% з 517 до 651 рубля.

Зверніть увагу! Тобто алкоголь стане дорожчим приблизно на 25%.