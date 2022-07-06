У Росії зупинився найбільший завод із виробництва свинцю

У Підмосков'ї зупинив свою роботу завод "Фрегат" – підприємство з виробництва вторинного свинцю. У "Фрегата" немає ліцензії на експорт свинцю.

Про це повідомили російські ЗМІ. Інформацію підтвердили і співробітники самого підприємства.

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На експорт свинцю треба отримувати разові ліцензії

З травня 2022 року на експорт свинцю необхідно отримувати разові ліцензії. На цей крок в уряді держави-агресорки пішли, аби уникнути дефіциту свинцю на внутрішньому ринку. Але за півтора місяця російський мінпромторг не видав жодного такого дозволу.

Поки що припинення роботи розраховане на один місяць. Дивитимемося, що буде далі. Шукатимемо ринки збуту,

– кажуть у "Фрегаті".

Виробництвом свинцю в Росії займаються з десяток заводів. Джерела розповіли ЗМІ, що частина з них зараз на межі повної зупинки виробництва. Деякі заводи закрились і пішли на "позаплановий ремонт".

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