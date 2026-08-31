Росія завдала удару по інфраструктурі "Аврори"

Росія у понеділок, 31 серпня, завдала удару по Київщині. Внаслідок атаки був знищений розподільчий центр "Аврори".

Про це повідомив співзасновник компанії Тарас Панасенко.

Що відомо про ворожий удар?

Внаслідок чергової російської атаки на Київщину 31 серпня Росія знищила ще один розподільчий центр мережі. Панасенко наголосив, що жоден співробітник підприємства не постраждав. Під час обстрілу весь персонал перебував у сховищі.

У компанії повідомили, що наразі оцінюють остаточні масштаби руйнувань та матеріальні збитки, завдані ударом країни-агресорки.

Дякуємо всім нашим партнерам та клієнтам за розуміння та підтримку,

– написав Панасенко.