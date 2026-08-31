Об этом сообщил соучредитель компании Тарас Панасенко.

Что известно о вражеском ударе?

В результате очередной российской атаки на Киевскую область 31 августа Россия уничтожила еще один распределительный центр сети. Панасенко подчеркнул, что ни один сотрудник предприятия не пострадал. Во время обстрела весь персонал находился в укрытии.

В компании сообщили, что в настоящее время оценивают окончательные масштабы разрушений и материальный ущерб, нанесенный ударом страны-агрессора.

Благодарим всех наших партнеров и клиентов за понимание и поддержку,

– написал Панасенко.