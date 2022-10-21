Санкції поволі, але впевнено "вбивають" Росію: які наслідки агресорка відчуває вже зараз

З початком повномасштабної війни санкції проти Росії ввели понад 60 країн світу. Європейський Союз ухвалив 8 пакетів санкцій, які ускладнили для агресора міжнародну торгівлю, співпрацю та фінансові операції, заморозили російські активи та спричинили вихід сотень компаній з російського ринку.

Найвпливовіші санкції, включно із встановленням стелі цін для російської нафти та газу або ж повним ембарго, все ще попереду. Але уже можна спостерігати тенденції до послаблення російської економіки, які будуть тільки посилюватися з часом.

Технологічне відставання

Станом на зараз технологічне відставання країни-агресора є найбільш відчутним наслідком антиросійських санкцій. Транснаціональна корпорація з розробки програмного забезпечення Microsoft зупинила продажі своїх продуктів та послуг у Росії, а також припинився експорт чипів AMD та Intel.

Окрім того, припинилися постачання напівпровідників TSMC у Росію. Це не дозволяє країні-агресору у великих кількостях виробляти споживчу електроніку, зокрема, напівпровідники найвищого класу та мікросхеми.

Брак доступу до технологій здатен значно зменшити промисловий потенціал, а також її можливості видобувати природні ресурси та виготовляти зброю. За даними KSE, виробництво комп’ютерів в Росії скоротилося на 12%, а виробництво авто - на 62,2 %.

Фінансові проблеми

Під санкції потрапило близько 80% фінансового сектору Росії, зазнав втрат на сотні мільярдів доларів. За деякими даними, країна - агресорка втратила до 10% капіталу банків та до 40% ринкової капіталізації.

Відключення російських банків від системи SWIFT суттєво зменшило кількість доступних їм фінансових інструментів. Також фінансова інфраструктура втратила доступ до ключового обладнання та програмного забезпечення.

Безробіття та втрата інвестицій

За даними Leave Russia, 1257 іноземних компаній обмежили діяльність на російському ринку, з них 538 здійснили повністю зупинили операції в Росії. Вихід західних компаній з російського ринку створює короткостроковий ефект зростання безробіття та втрати інвестицій, а також веде до відтоку капіталу.

Cтаном на 16 жовтня компанії, які вже повністю вийшли з Росії, мали не менше 267 100 співробітників, 29,3 мільярдів доларів річного доходу, $12,2 мільярда доларів капіталу і $28,7 мільярда доларів активів. Компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 137 500 співробітників, $35,0 мільярдів доларів доходів, $18,6 мільярда доларів капіталу та $20,6 мільярда доларів активів.

Послаблення економіки

У червні ВВП Росії впав на 4,9% в річному вимірі. Прогнози передбачають падіння на 9,5% за підсумками 2022 року. Промислове виробництво скоротилося на 1,8% в червні. Також росіяни стали менше заробляти: реальна зарплата в травні впала на 6,1% в річному вимірі.

На кінець 2022 року МВФ та Світовий банк прогнозують інфляцію понад 20%, а центробанк РФ – до 15%. На 2023 рік економісти закладають її уповільнення до 10%.

Наразі в дослідженні KSE експерти зазначили, що падіння економіки Росії за 2022 рік зазнало коригування з 10-30% до 6-9,5%. А рівень річної інфляції скоротився з прогнозованих 20% до 12-15%. Експерти пояснюють, що головною причиною таких змін є високі ціни на ринку енергоносіїв.

Авіаційні перевезення

Після повномасштабного вторгнення 36 країн світу закрили для агресора свій повітряний простір. Також галузь авіаційних перевезень страждає, оскільки більша частина льотного парку Росії складають літаки іноземного виробництва.

Через санкції в Росії більше немає доступу до сертифікованого технічного обслуговування та запчастин, а деякі літаки залишилися за кордоном. Згідно з дослідженням CH-Aviation, 15 % російського авіафлоту знаходились за межами країни й були конфісковані.

Блокування російських активів за кордоном

Важливим чинником, який уже впливає і посилюватиме надалі свій вплив на економіку Росії, є блокування російських державних активів за кордоном, а також блокування активів російських олігархів.

Кошти російських олігархів і бізнесів, які заморожені по всьому світу, становлять близько 1 трлн доларів, а резерви Центробанку Росії, що знаходяться за кордоном склали 350 мільярдів доларів. Після закінчення війни ці гроші будуть передані Україні як репарації.

Санкції щодо експорту російської нафти

Раніше ЄС вирішив з 5 грудня 2022 року запровадити ембарго на російську нафту, що імпортується морським шляхом, а з 5 лютого 2023 року — на нафтопродукти.



Восьмий пакет санкцій ЄС може включати обмеження на ціну російської нафти. Наразі у ЄС готують проєкт закону, який необхідний для введення ліміту на вартість нафти.



Згідно з цими санкціями, обмеження цін на російську сиру нафту набуде чинності 5 грудня, а обмеження цін на нафтопродукти — 5 лютого 2023 року.





