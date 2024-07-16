Як Греція стримує перевезення російської нафти

Греція прийняла рішення продовжити військово-морські навчання. Через це транспортування російської нафти не може відбуватися у штатному режимі.

Що зробила Греція

Навчання Військово-морських сил Греції, які відбувалися у Лаконійській затоці, мали завершитись ще у понеділок. Проте їх продовжили ще на 2 місяці.

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Уряд Греції пояснив, що причиною такого рішення стало бажання зупинити перевалку російської нафти. Оскільки ця процедура відбувається на бортах застарілих суден, на думку греків, це загрожує безпеці моря.

Зараз кораблі з російською нафтою змушені шукати інші шляхи. Через рішення Греції їм довелось заходити у води інших країн. Тепер їхні перевалки у більшості здійснюються біля берегів Єгипту, Західної Африки чи Мальти.

До цього вказані навчання уже продовжували декілька разів. У момент набуття чинності заборони – з 4 травня перевалок з судна на судно в районі проведення навчань, не було зафіксовано.