Чи приймають старі доларові купюри в Україні

Відомо, що в США після 1996 року почали випускати купюри з оновленим дизайном та з оновленими захисними елементами. Через це деяким касирам в обмінниках важко відрізнити фальшиві від справжніх грошей.

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Зверніть увагу! Це стосується насамперед доларів, яким вже понад 26 років.

Водночас в НБУ пояснили, що всі банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску, повинні обмінюватися на гривню, якщо вони справжні та не значно зношені чи пошкоджені. Тобто фінустанови зобов'язані приймати долари старого зразка.

Лише значно зношені або пошкоджені приймаються на інкасо: коли банкнота вилучається з обігу та пересилається за кордон для обміну на нову,

– повідомляє регулятор.

Що означає "зношена та пошкоджена"

Як повідомляють в НБУ, до такої категорії валют входять:

порвані/різані;

обпалені/трухлі/гнилі;

мають пошкодження дизайну/елементів захисту чи друкарські недоліки;

мають зміни первісного кольору паперу або зображень;

мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).

Важливо! У таких випадках банкноти здають на інкасо, а всі інші, навіть зім’яті, трішки забруднені або потерті, – приймаються до обміну.