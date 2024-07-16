Що відбувається на валютному ринку

Банкір Сергій Мамедов назвав монетарну політику, яку здійснює НБУ, достатньо ефективною та такою, що не викликає занепокоєння, відносно подальшої долі національної валюти, передає 24 Канал.

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Сергій Мамедов Голова правління Глобус Банку До кінця року ми ще побачимо курсові зміни, адже ринок живий і з досить активними гравцями, головним серед яких є Національний банк України. Саме тому на валютному ринку є малоймовірними якісь катаклізми, що зведуть нанівець здобутки монетарної політики.

Мамедов нагадав, що цьогорічний середньозважений курс долара очікується на рівні 40,7 гривні. Банкір вважає що в кінці 2024 року це значення може сягнути 42,1 гривні.

Важливими ознаками валютного ринку цьогоріч, на думку Мамедова, будуть:

НБУ продовжить реалізувати стратегію лібералізації валютного ринку;

значна макрофінансова зовнішня підтримка (у другій половині 2024 року Україна має отримати 37 мільярди доларів).

Мамедов наголосив, що найбільше на валютний ринок впливатиме перебіг війни. Банкір відмітив, що військові дії неможливо кінцево передбачити, тому прогнозувати наслідки для економіки України зараз – вкрай складно.