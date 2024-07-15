Які прилади споживають найбільше електроенергії
Найбільшу кількість електроенергії споживають телевізори, стаціонарні комп'ютери, ноутбуки та ігрові приставки. Їхня частка витрат – орієнтовно 28% від загального споживання.
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Також значні витрати йдуть на:
- прання та сушку одягу – 14%;
- освітлення приміщення – 13%;
- роботу холодильника та морозильних камер – 11%;
- приготування їжі – 9%;
- миття посуду – 8%.
Як зменшити витрати техніки
Аби побутова техніка не витрачала електроенергію просто так, відключайте прилади з розетки. Виключенням з цього правила впевнено можна назвати бойлер. Це пристрій на підтримку електроенергії витрачає набагато менше, ніж на повний цикл нагрівання.
Які методи економії можна використати:
- замінити лампи розжарювання на енергоефективні LED-лампи;
- обирати техніку з режимом "Еко";
- вчасно очищувати чайник від накипу та холодильник від зайвого льоду;
- уникати сплячого режиму техніки (наприклад, ноутбука).