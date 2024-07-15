Які прилади споживають найбільше електроенергії

Найбільшу кількість електроенергії споживають телевізори, стаціонарні комп'ютери, ноутбуки та ігрові приставки. Їхня частка витрат – орієнтовно 28% від загального споживання.

Читайте також Ситуація в енергосистемі покращується: коли кількість відключень світла зменшиться

Також значні витрати йдуть на:

  • прання та сушку одягу – 14%;
  • освітлення приміщення – 13%;
  • роботу холодильника та морозильних камер – 11%;
  • приготування їжі – 9%;
  • миття посуду – 8%.

Як зменшити витрати техніки

Аби побутова техніка не витрачала електроенергію просто так, відключайте прилади з розетки. Виключенням з цього правила впевнено можна назвати бойлер. Це пристрій на підтримку електроенергії витрачає набагато менше, ніж на повний цикл нагрівання.

Які методи економії можна використати:

  • замінити лампи розжарювання на енергоефективні LED-лампи;
  • обирати техніку з режимом "Еко";
  • вчасно очищувати чайник від накипу та холодильник від зайвого льоду;
  • уникати сплячого режиму техніки (наприклад, ноутбука).