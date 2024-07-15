Які прилади споживають найбільше електроенергії

Найбільшу кількість електроенергії споживають телевізори, стаціонарні комп'ютери, ноутбуки та ігрові приставки. Їхня частка витрат – орієнтовно 28% від загального споживання.

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Також значні витрати йдуть на:

прання та сушку одягу – 14%;

освітлення приміщення – 13%;

роботу холодильника та морозильних камер – 11%;

приготування їжі – 9%;

миття посуду – 8%.

Як зменшити витрати техніки

Аби побутова техніка не витрачала електроенергію просто так, відключайте прилади з розетки. Виключенням з цього правила впевнено можна назвати бойлер. Це пристрій на підтримку електроенергії витрачає набагато менше, ніж на повний цикл нагрівання.

Які методи економії можна використати: