Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии

Наибольшее количество электроэнергии потребляют телевизоры, стационарные компьютеры, ноутбуки и игровые приставки. Их доля расходов – ориентировочно 28% от общего потребления.

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Также значительные расходы идут на:

стирку и сушку одежды – 14%;

освещение помещения – 13%;

работу холодильника и морозильных камер – 11%;

приготовление пищи – 9%;

мытье посуды – 8%.

Как уменьшить расходы техники

Чтобы бытовая техника не тратила электроэнергию просто так, отключайте приборы из розетки. Исключением из этого правила уверенно можно назвать бойлер. Это устройство на поддержку электроэнергии тратит гораздо меньше, чем на полный цикл нагрева.

Какие методы экономии можно использовать: