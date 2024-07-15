Когда улучшится ситуация в энергетике

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в 20 числах июля ситуация в энергосистеме улучшится. Для этого энергетики продолжают проводить ремонтные работы, несмотря на все трудности.

Читайте также Более высокий курс и меньше новостроек: какие тенденции на рынке недвижимости

Отдельно чиновник обратил внимание на внедрение программ для поддержки населения.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство имеет программы поддержки для домохозяйств, ОСМД, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, чтобы все могли установить дополнительную генерацию. Речь идет и о солнечных панелях, и ветряки, и мини-ТЭЦ. Даем гранты и льготные кредиты.

Также Шмыгаль отметил, что украинская энергосистема продолжает децентрализоваться.

Напомним! Именно децентрализация поможет украинцам иметь стабильное электроснабжение. Ведь, в таком случае, вывод из строя части оборудования, не станет причиной общего дефицита.