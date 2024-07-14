Как курс будет влиять на стоимость жилья

Директор по продажам Строительной компании GAZDA Марина Бигунец рассказала в комментарии 24 Каналу, что девелоперы тщательно анализируют экономическую ситуацию в стране и корректируют цены.

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Согласно макроэкономическому прогнозу, средневзвешенный курс доллара в 2024 году составит 40,7 гривен, а в конце года превысит 42 гривны.

Марина Бигунец объяснила, что средневзвешенный курс в течение всего цикла строительства новых объектов, который в среднем длится два года, ожидается на уровне около 43-44 гривны за доллар.

Что будет влиять на стоимость жилья

Во-первых, ситуация на валютном рынке, где на первичном рынке жилья стоимость квадратного метра привязана к курсу доллара. С начала года курс американской валюты вырос с 38 до 40,45 грн, что привело к обесцениванию гривны на 7%.

Во-вторых, уровень инфляциипосле повышения тарифов на электроэнергию и роста акцизов на топливо цены могут вырасти на 10-15%, в зависимости от группы товаров и услуг. Официальный прогноз предусматривает, что во втором полугодии инфляция ускорится до 5-6%, а по итогам года составит 8,2%.

Кроме того, будет наблюдаться уменьшение количества новостроек. В 2024 году рынок новостроек может снизиться до 30% от объемов 2021 года. Уменьшение строительства и ограниченное предложение ЖК и коттеджных городков привели к выравниванию спроса и предложения. Сейчас непрерывное строительство наблюдается только в трети задекларированных новостроек, в основном в безопасных регионах.

Разговоры о "дефиците" нового жилья ведутся уже почти 2 года. Однако это лишь "тактические обстоятельства". Например, в Закарпатской области ситуация прямо противоположная: конкуренция между девелоперами с каждым месяцем усиливается (во втором полугодии на Закарпатье планируют "выйти" от 10 до 15 девелоперских компаний из других регионов). Похожая ситуация во Львове и Ивано-Франковске: в 2024 году в этих городах заявлено в 2 раза больше новостроек, чем было "довоенного" 2021 года,

– рассказала эксперт.

Также, на стоимость жилья будет влиять рост спроса в безопасных регионах. Спрос на жилье в безопасных регионах фактически выровнял цены на недвижимость в западном регионе с центральными городами и крупными городами, где раньше цены были выше. Например, стоимость квадратного метра на старте строительства в разных регионах теперь отличается лишь на 5-10%, тогда как до войны эта разница могла достигать 40%.