Коли покращиться ситуація в енергетиці
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уже у 20 числах липня ситуація в енергосистемі покращиться. Для цього енергетики продовжують проводити ремонтні роботи, попри усі труднощі.
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Окремо урядовець звернув увагу на впровадження програм для підтримки населення.
Уряд має програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Йдеться і про сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ. Даємо гранти та пільгові кредити.
Також Шмигаль зазначив, що українська енергосистема продовжує децентралізовуватись.