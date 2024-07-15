Коли покращиться ситуація в енергетиці

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уже у 20 числах липня ситуація в енергосистемі покращиться. Для цього енергетики продовжують проводити ремонтні роботи, попри усі труднощі.

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Окремо урядовець звернув увагу на впровадження програм для підтримки населення.

Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Уряд має програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Йдеться і про сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ. Даємо гранти та пільгові кредити.

Також Шмигаль зазначив, що українська енергосистема продовжує децентралізовуватись.

Нагадаємо! Саме децентралізація допоможе українцям мати стабільне електропостачання. Адже, у такому випадку, виведення з ладу частини обладнання, не стане причиною загального дефіциту.