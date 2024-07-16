Принимают ли старые долларовые купюры в Украине
Известно, что в США после 1996 года начали выпускать купюры с обновленным дизайном и с обновленными защитными элементами. Поэтому некоторым кассирам в обменниках трудно отличить фальшивые от настоящих денег.
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В то же время в НБУ объяснили, что все банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, должны обмениваться на гривну, если они настоящие и не значительно изношены или повреждены. То есть финучреждения обязаны принимать доллары старого образца.
Только значительно изношенные или поврежденные принимаются на инкассо: когда банкнота изымается из обращения и пересылается за границу для обмена на новую,
– сообщает регулятор.
Что означает "изношенная и поврежденная"
Как сообщают в НБУ, в такую категорию валют входят:
- порванные/порезанные;
- обожженные/трухлые/гнилые;
- имеют повреждения дизайна/элементов защиты или печатные недостатки;
- имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;
- имеют общие загрязнения или такие, занимающие половину банкноты (в частности видимые в ультрафиолетовых лучах).