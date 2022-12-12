Китай відвертається від дешевої російської нафти, – експерт назвав головну причину

5 грудня почали діяти санкції ЄС щодо російської нафти, яку постачають морем. На неї встановили граничну ціну у 60 доларів за барель. Росія могла розраховувати, що почне продавати більше нафти до Китаю. Однак нещодавно тамтешній лідер Сі Цзіньпінь заявив, що готовий наростити купівлю енергоносіїв з Близького Сходу.

Про це 24 каналу розповів головний редактор порталу "Україна арабською" Мохаммад Фараджаллах. Таку заяву Сі Цзіньпін оголосив під час саміту країн Перської затоки.

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Китай не хоче наражати себе на небезпеку

За словами Фараджаллаха, Китай почав відвертатися від дешевої російської нафти. Там розуміють, що усі світова спільнота налаштована проти Кремля через війну проти України. Офіційний Пекін усвідомлює, що може попасти під вторинні санкції через посилення торгівлі з Росією.

Китай – це друга економіка світу. Але їх величезні вкладення перебувають в руках США. Якщо Китай порушить санкції по нафті, то теж почне підпадати під обмеження. Тому Пекін працює над подальшим переходом на арабську нафту,

– зазначив Фараджаллах.

На його думку, в Китаї усвідомлюють, що Путін цілком може у майбутньому втратити владу у Росії. Тому Пекіну вигідніше працювати з лідерами та законними режимами, які не мають великих проблем серед міжнародної спільноти.

Китай відвертається від дешевої російської нафти – Фараджаллах: дивіться відео

З іншого боку, країни ОПЕК дещо занепокоєні санкціями від ЄС щодо російської нафти. Деякі представники стурбовані тим, що Євросоюзу вдалося встановити ліміт вартості. Тому арабський світ посилює співпрацю із Китаєм.

Є думка, якщо хтось зміг встановити граничну ціну на нафту, то політика може впливати на економіку. Тому вони бояться, що і ОПЕК+, куди входить Росія, теж можуть щось таке нав'язати,

– вважає Фараджаллах.

Санкції проти російської нафти вже діють