Доходи Росії від морських постачань нафти впали до мінімуму з початку війни

За тиждень до 21 жовтня російські морські постачання нафти знизилися до п'ятитижневого мінімуму. Зменшення обсягів у поєднанні з найменшою ставкою мита скоротило щотижневий дохід Кремля від продажу сирої нафти до мінімального значення з початку війни.

Надходження до скарбниці Кремля від мита на експорт сирої нафти впали на 12 мільйонів доларів до 121 мільйона доларів. Сукупні потоки російської нафти зменшились на 290 000 барелів на день, або на 9%.



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Результат санкцій, які ще не набрати чинності

На скороченні постань відбивається вплив майбутніх санкцій узгоджений країнами Великої сімки, які наберуть чинності через 40 днів. Вони передбачають відмову країн-учасниць від надання страхових, фінансових, брокерських, навігаційних та інших послуг для нафтових вантажів, ціна яких перевищує максимальну ціну на нафту та нафтопродукти, яка наразі погоджується. Обмеження на морські перевезення почнуть діяти 5 грудня.

У той час як відвантаження з російських тихоокеанських портів займають лише кілька днів, щоб дістатися до китайських імпортних терміналів, постачання до Індії займають кілька тижнів, що підвищує ризик потрапити під санкції ще до того, як танкери прибудуть. Тому два ключові індійські нафтопереробні заводи припинили спотові закупівлі російської сирої нафти, яка надходитиме після того, як санкції ЄС, які позбавлять судна страхування та інших послуг, почнуть діяти.

Встигнути до початку санкцій

Нафтопереробники поспішають забронювати резервуари для зберігання в Роттердамі в найближчі місяці через очікування скорочення постачань після 5 грудня. Це призвело до зростання обсягів російської сирої нафти, що прямує до терміналу в Північному морі, і потоки зросли до найвищого рівня з початку вересня в середньому за чотири тижні.

Морський експорт Росії до європейських країн зріс до 760 000 барелів на день за чотири тижні до 21 жовтня. Потоки зросли на 23 000 барелів на день, або на 3%, з періоду до 14 жовтня. Обсяги, що постачаються з Росії до країн Північної Європи, зросли за чотири тижні до 21 жовтня. Усі вантажі відправлялися в резервуари для зберігання в Роттердамі, причому потік досяг шеститижневого максимуму, оскільки трейдери прагнуть збільшити запаси напередодні 5 грудня.



Зниження експортного мита

Згідно з даними, опублікованих Міністерством фінансів Росії, ставка експортного мита в жовтні становила 6,06 долара за барель. Цей показник є найнижчим з лютого 2021 року. У листопаді ставки мита знову впадуть до 5,83 долара за барель, встановивши їх до найнижчого рівня з січня 2021 року.

Знижка Urals до Brent зросла протягом останнього розрахункового періоду, який тривав з 15 вересня по 14 жовтня, порівняно з попередній, до 25,50 доларів за барель. Станом на 26 жовтня ціна Urals становить 68,95 долара за барель.

Що буде з цінами на нафту:

Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.



Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, тоді як у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.



Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.



Натомість у Fitch Solutions в новому прогнозі зазначили, що у 2022 році вартість барелів Brent може досягнути 105 доларів, тоді як наступного року знизиться до 85 доларів за барель.

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