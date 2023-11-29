Чи перегляне Захід цінову стелю на російську нафту

Часткове ембарго російської нафти та встановлення "цінової стелі" на неї мало б стати вагомим обмежувальним заходом для стримування російської агресії. Однак, на практиці вони можуть не діяти, і причин на це є декілька.

Нові механізми обмежень

Колишній очільник НАК "Нафтогаз" Андрій Коблолєв розповів в інтерв'ю для 24 Каналу, чи збираються країни Заходу переглядати чинні обмеження для Російського енергетичного бізнесу та чи насправді вони ефективні.

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Навіть якщо країни Заходу розглядатимуть зниження "цінової стелі" на російські енергопродукти, це не змінить ситуацію. Набагато важливішим є власне механізм впровадження цих обмежень. Без цього механізму можна встановити навіть "нульову стелю", однак вона не подіє:

Але якщо Китай каже: "Нам начхати, ми купуємо так, як ми купуємо", і аналогічно Індія каже: "Ми купуємо так, як ми купуємо", то це не працює. Часто повідомляють, що Росія продає нафту зі знижками. Перше: про яку знижку ми можемо говорити? І друге: чи не вигідніше Китаю все-таки й тій самій Індії дотримуватися стелі, але з практичної точки зору просто будуть платити менше?,

— пояснює Коболєв.

Менша ціна — більші обсяги

Росія компенсує падіння цін на свої енергопродукти обсягами поставок. У такий спосіб країна-агресор чинить тиск на інших постачальників нафти. Зокрема, через нафтопродукти, які постачаються Індією та Китаєм на ринки інших країн.

Дані російського бюджету свідчать про те , що країна продовжує отримувати значні прибутки від продажу нафти, навіть попри західні обмеження. Потік надходжень у бюджет зростає вже кілька місяців поспіль, як у рублях, так і в доларах.

Росія також використовує різноманітні методи оплати, що ускладнює їх виявлення. Введення мит або інших податків на імпортні товари, які надходять до Європи, може стати більш ефективним економічним інструментом для обмеження постачань енергії з Росії.

Наприклад, європейці почали компенсувати своїм споживачам частину вартості енергоносіїв через високі ціни. Це впроваджений механізм захисту, який можна посилити за допомогою зборів, накладених на товари та енергоносії, якщо вони постачаються до Європи з Росії. Ідея полягає в тому, щоб встановлювати імпортні мита, збирати частину вартості та використовувати ці кошти для виплати компенсацій.