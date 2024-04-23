Понад 6 мільярдів доларів: у Швейцарії назвали суму заморожених російських активів

У Швейцарії заблокували російські активи станом на 31 грудня 2023 року на суму 6,4 мільярда доларів. Також в країні заблоковано 17 об'єктів нерухомості.

Скільки активів заморозила Швейцарія

Порівняно з груднем 2022 року, вартість заморожених активів упала на 1,7 мільярда швейцарських франків. Це пояснюється втратою вартості деяких активів, зокрема цінних паперів, які мають зв'язок із Росією, через міжнародні санкції.

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Протягом останнього року SECO заморозив ще 580 мільйонів швейцарських франків та заблокував два додаткових об'єкти нерухомості після власного розслідування.

Крім заморожених об'єктів нерухомості, було заблоковано й інші активи, що належать фізичним та юридичним особам, які перебувають під санкціями у країни, такі як:

спортивні та розкішні автомобілі;

витвори мистецтва;

меблі;

музичні інструменти.

Активи на суму 140 мільйонів швейцарських франків, які раніше були заблоковані як запобіжний засіб, розблокували. Це зробили після того, як подальше розслідування показало, що юридичні вимоги для їх заморожування не були виконані.

Також у Швейцарії перебувають активи центрального банку Росії на суму близько 7,24 мільярда швейцарських франків. Ще з 2022 року були заборонені всі операції, пов'язані з їх управлінням.