Росія почала сама собі продавати алмази через санкції

Російська влада вперше за 15 років почне скуповувати алмази за кошти із федерального бюджету. Так вчинять, аби підтримати держкорпорацію "Алроса", яка потрапила під санкції країн Заходу, пишуть російські ЗМІ.

Росія купує алмази сама у себе

Міністерство фінансів Росії та "Алроса" домовилися про закупівлі алмазів у Госхран. "Алроса" на 34% належить Росмайну, а ще на третину – уряду Якутії. Перша угода з викупу каменів відбулася в березні, й надалі подібні домовленості відбуватимуться регулярно.

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"Алроса" контролює 95% російського видобутку алмазів і понад чверть – світового. У січні цього року вона потрапила під санкції Швейцарії та до блокувального списку ЄС.

Відповідно країни G7 заборонили прямий імпорт алмазів із Росії та запровадили поетапне ембарго на постачання оброблених у третіх країнах алмазів російського походження.

Уже минулого року в "Алроси" виникли проблеми з продажами: запаси нерозпроданих алмазів на балансі компанії за рік підскочили в 1,6 раза – з 52 до 84 мільярдів рублів у грошовому вираженні. За підсумками року компанія відзвітувала про втрату 15% прибутку (85 мільярдів рублів), 9% виручки (322 мільярдів рублів) і скорочення видобутку на 3%, до 34,6 мільйона карат,

– пишуть ЗМІ.

Нині найбільшим покупцем алмазів є Індія, яка обробляє 90% світового алмазовидобутку. Проте наприкінці 2023 року країна попросила припинити поставки алмазів через надлишок сировини. У ЄС оцінили втрати Росії через такі санкції у 4 мільярди євро.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков погрожував Заходу "ефектом бумеранга" запевняючи, що Росія в будь-якому разі знайде шляхи обходу санкцій. Востаннє держава викуповувала видобуті алмази під час глобальної фінансової кризи 2008-2009 років.