Россия начала сама себе продавать алмазы из-за санкций

Российские власти впервые за 15 лет начнут скупать алмазы за средства из федерального бюджета. Так поступят, чтобы поддержать госкорпорацию "Алроса", которая попала под санкции стран Запада, пишут российские СМИ.

Россия покупает алмазы сама у себя

Министерство финансов России и "Алроса" договорились о закупках алмазов у Госхрана. "Алроса" на 34% принадлежит Росмайну, а еще на треть – правительству Якутии. Первая сделка по выкупу камней состоялась в марте, и в дальнейшем подобные договоренности будут происходить регулярно.

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"Алроса" контролирует 95% российской добычи алмазов и более четверти – мировой. В январе этого года она попала под санкции Швейцарии и в блокировочный список ЕС.

Соответственно страны G7 запретили прямой импорт алмазов из России и ввели поэтапное эмбарго на поставки обработанных в третьих странах алмазов российского происхождения.

Уже в прошлом году у "Алросы" возникли проблемы с продажами: запасы нераспроданных алмазов на балансе компании за год подскочили в 1,6 раза – с 52 до 84 миллиардов рублей в денежном выражении. По итогам года компания отчиталась о потере 15% прибыли (85 миллиардов рублей), 9% выручки (322 миллиардов рублей) и сокращении добычи на 3%, до 34,6 миллиона карат,

– пишут СМИ.

Сейчас крупнейшим покупателем алмазов является Индия, которая обрабатывает 90% мировой алмазодобычи. Однако в конце 2023 года страна попросила прекратить поставки алмазов из-за избытка сырья. В ЕС оценили потери России из-за таких санкций в 4 миллиарда евро.

Представитель Кремля Дмитрий Песков угрожал Западу "эффектом бумеранга" уверяя, что Россия в любом случае найдет пути обхода санкций. Последний раз государство выкупало добытые алмазы во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.