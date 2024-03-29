Росія купує алмази сама у себе

Міністерство фінансів Росії та "Алроса" домовилися про закупівлі алмазів у Госхран. "Алроса" на 34% належить Росмайну, а ще на третину – уряду Якутії. Перша угода з викупу каменів відбулася в березні, й надалі подібні домовленості відбуватимуться регулярно.

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Нагадаємо! "Алроса" контролює 95% російського видобутку алмазів і понад чверть – світового. У січні цього року вона потрапила під санкції Швейцарії та до блокувального списку ЄС.

Відповідно країни G7 заборонили прямий імпорт алмазів із Росії та запровадили поетапне ембарго на постачання оброблених у третіх країнах алмазів російського походження.

Уже минулого року в "Алроси" виникли проблеми з продажами: запаси нерозпроданих алмазів на балансі компанії за рік підскочили в 1,6 раза – з 52 до 84 мільярдів рублів у грошовому вираженні. За підсумками року компанія відзвітувала про втрату 15% прибутку (85 мільярдів рублів), 9% виручки (322 мільярдів рублів) і скорочення видобутку на 3%, до 34,6 мільйона карат,

– пишуть ЗМІ.

Нині найбільшим покупцем алмазів є Індія, яка обробляє 90% світового алмазовидобутку. Проте наприкінці 2023 року країна попросила припинити поставки алмазів через надлишок сировини. У ЄС оцінили втрати Росії через такі санкції у 4 мільярди євро.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков погрожував Заходу "ефектом бумеранга" запевняючи, що Росія в будь-якому разі знайде шляхи обходу санкцій. Востаннє держава викуповувала видобуті алмази під час глобальної фінансової кризи 2008-2009 років.