Россия покупает алмазы сама у себя

Министерство финансов России и "Алроса" договорились о закупках алмазов у Госхрана. "Алроса" на 34% принадлежит Росмайну, а еще на треть – правительству Якутии. Первая сделка по выкупу камней состоялась в марте, и в дальнейшем подобные договоренности будут происходить регулярно.

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Напомним! "Алроса" контролирует 95% российской добычи алмазов и более четверти – мировой. В январе этого года она попала под санкции Швейцарии и в блокировочный список ЕС.

Соответственно страны G7 запретили прямой импорт алмазов из России и ввели поэтапное эмбарго на поставки обработанных в третьих странах алмазов российского происхождения.

Уже в прошлом году у "Алросы" возникли проблемы с продажами: запасы нераспроданных алмазов на балансе компании за год подскочили в 1,6 раза – с 52 до 84 миллиардов рублей в денежном выражении. По итогам года компания отчиталась о потере 15% прибыли (85 миллиардов рублей), 9% выручки (322 миллиардов рублей) и сокращении добычи на 3%, до 34,6 миллиона карат,

– пишут СМИ.

Сейчас крупнейшим покупателем алмазов является Индия, которая обрабатывает 90% мировой алмазодобычи. Однако в конце 2023 года страна попросила прекратить поставки алмазов из-за избытка сырья. В ЕС оценили потери России из-за таких санкций в 4 миллиарда евро.

Представитель Кремля Дмитрий Песков угрожал Западу "эффектом бумеранга" уверяя, что Россия в любом случае найдет пути обхода санкций. Последний раз государство выкупало добытые алмазы во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.