Над чем работает США

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт сообщил, что главная цель сотрудничества – лишить Россию ресурсов.

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Короткий ответ – да. Мы полны решимости работать с нашей Коалицией ограничения цен, чтобы лишить Россию ресурсов,

– сказал он.

Также он отметил, что США вместе с Коалицией уже приняли меры против России. В частности введены санкции против судоходных компаний и судов, которые нарушали правила транспортировки нефти. Ограничения ввели и для российских предприятий "Новатэк" и "Арктик СПГ-2".

Будет больше, я вам обещаю, поскольку мы стремимся усилить режим санкций вокруг России. Я сейчас не буду рассказывать о конкретных санкционных действиях, но скажу, что мы привержены решительной имплементации этих ограничений,

– сказал Пайетт.

Напомним! Еще в начале октября 2023 года США усилили санкции против широкого флота нефтяных танкеров, которые перевозили российский ресурс, с тех пор десятки танкеров, попавших под санкции, стоят без дела.